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台電捐八千萬 國營事業前員工：聽過最大數字

台灣新聞組╱綜合29日電
對於高雄市政府函請台電捐8000萬元，台電表示，將依程序提報董事會。(本報資料照片)
對於高雄市政府函請台電捐8000萬元，台電表示，將依程序提報董事會。(本報資料照片)

高雄市政府函請台電捐助「新動物園運動」建設經費8000萬元(台幣，下同)，出手闊綽，讓民眾傻眼。知情人士指出，國營事業都有「敦親睦鄰款」，地方政府、民代要錢早已行之有年，這是公開的祕密；一位有接觸相關業務的國營事業員工不敢多言，因為「只要說出那個案子，馬上會被查出來」。

對於高雄市政府函請台電捐8000萬元，台電表示，為了達到電源開發與當地共存共榮的目標，需要地方政府協助促進電力發展，台電也積極參與地方公益事項。相關申請，台電將依照規定辦理審查、依程序提報董事會。

一位國營事業前員工表示，只要國營事業在地方有重大建設，對於各地方政府都依法設有一定額度的睦鄰款，但「8000萬元是目前聽過最大的數字」。

該人士也指出，「新動物園運動」向台電、中油、中鋼都各要6000至8000萬元捐款，「這屬於睦鄰嗎？國營事業與動物園有實質關係嗎？」鄰有「遠鄰」也有「近鄰」，只要敢要，就可以申請；也有不少立委會用各種名目向國營事業要補助，也不只高雄市會發生。

另有國營事業員工說，通常每年都是特定民代來要錢，公司因當地有工廠，就以睦鄰業務為由，年年金額達「台幣千萬等級」；但民代拿錢辦活動，但只要發生工安事件，即使錯不在公司，還是照樣帶頭罵。

有43年歷史的高雄壽山動物園，今年7月休園大改造，5億元改建後將呈現3大賣點，包括「空中漫步長廊」、「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」，涉及改造黑熊、亞洲動物區獸舍及展場，規畫溫室咖啡廳、親水廣場、立體空橋、園區餐廳、賣店等工程，副市長林欽榮說，大猩猩棲息區將打造為溫室咖啡館，「以前關猩猩，現在關人，而且要花錢才能被關」，保證讓人耳目一新。

動物園 咖啡 親子

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