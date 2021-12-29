外縣市羨慕「國企對高雄大方」 立委批像贖罪券

高雄市壽山動物園改建，台電、中油、中鋼大手筆出資相。圖為最近天冷，動物園保育員準備大浴巾讓紅毛猩猩玩耍兼禦寒。(記者王慧瑛／攝影)

高雄市壽山動物園 改建，台電、中油、中鋼大手筆出資相挺。民眾黨立委張其祿表示，相關企業在高雄製造外部性成本，此經費使用有點像「贖罪券」；民眾黨立委蔡壁如說，執政者資源分配不均，她要求經濟部提出理由，預算 編列也一定會追到底。不過，民進黨立委許智傑說，「動物不分藍綠」，盼外界不要抹黑。

台電、中油、中鋼情義相挺，其他縣市民代非常羨慕「原來國營事業對高雄這麼大方」。國民黨 立委曾銘宗說，中鋼是上市公司，要跟股東講清楚錢用在哪裡、名目是什麼，台電、中油則是百分之百國營企業，政府的錢就是人民的錢，有沒有編預算、為何而編，都要跟立法院交代清楚。另外，過程中有無不當施壓，或是其他縣市能否比照辦理，中鋼、台電、中油也應說明清楚。

民眾黨立委蔡壁如表示，這是執政者資源分配的問題，很可惜的是，執政者在資源分配時，主要標準只有是否為我黨同志、是否立場相同；中央政府非常關愛，難怪被網友形容，高雄市很「暖」。

蔡壁如也說，執政者不但在資源分配是這樣的原則，就連犯罪懲處也是如此，「有黨證、顏色對了，什麼都可以原諒、什麼都可以有藉口」；她要求經濟部提出說明和理由，預算編列也一定會追到底。

張其祿指出，相關企業在高雄製造外部性成本，此經費使用有點像贖罪券，藉此對當地公共建設回饋，但其中仍須注意相關法制，不能違背公司治理。