冷眼集／「5億市長」陳其邁一紙公文 國企變小金庫

高雄市壽山動物園改造經費約5億台幣，高市府一紙公文要求三國營企業捐助逾2億台幣，引發爭議。圖為高雄市長陳其邁（第二排右三）今年8月主持壽山動物園改建開工典禮。(記者林巧璉／翻攝)

為了改造壽山動物園 ，高雄市長陳其邁一紙公文，不僅有多家民營企業響應，3家國營事業更自願捐助6000萬(台幣，下同)至8000萬的敦親睦鄰款，總計5億元改造經費信手拈來，被網友戲稱「5億市長」。

高市府毫不避嫌發公文要台電捐助8000萬，公文外流，讓人見識國營事業對綠營執政縣市出手闊綽。新北市長侯友宜忍不住向中央求助淡北道路的救命補助，台中市長盧秀燕也被議員要求比照辦理，「高雄待遇」讓其他縣市超級羨慕。

高雄鳳山街頭近期頻跳電，路燈「失明」引來藍營民代大酸，陳其邁顏面無光，氣得公開罵台電。陳其邁罵歸罵，其實台電很懂得和市府「交陪(應酬)」，大手筆贊助8000萬，中油也很大方，並列壽山動物園改造的兩大金主。

「8000萬公文」指定金額、指定用途，令人訝異，且動物園改造工程總工程經費5億，市府只出5000萬，其餘的4.5億全來自國營事業或民間企業，比例原則相當不尋常，改建動物園固然受到市民期待，卻沒有急迫性，為何國營事業、民間企業樂意掏錢？

督導國營事業預算 的立院經濟委員會國民黨籍召委呂玉玲直言，去年台電虧640多億，「虧錢還能捐錢蓋動物園？」桃園有5座發電廠，是不是該捐1億？地方有統籌分配款，不能經費不足就找國營事業要錢，國營事業不該變成特定縣市的「小金庫」。

陳其邁曾是行政院副院長、更是民進黨的政治明星，市長都開口了，誰敢不從？從晶圓到動物園，都是億來億去的經費，高市缺錢除了有中央關愛的眼神，現在還有國營事業的渠道。問題是政府體制有其財政秩序，高雄缺錢破壞既有主計體系，反而是向虧損的國營事業要錢，國營事業會不會有大小眼？其他縣市長是否也有相同待遇？

部分國營事業預算來自納稅人，如果蓋動物園可以跟台電、中油、中鋼要錢，未來蓋游泳 池、體育館是否都可以比照辦理，這是回饋金、睦鄰金，還是如同在野黨立委質疑的保護費不樂之捐？立委也質疑，沒有制度易流於看人「亂捐」。

高雄市一手要監督、一手要經費，可能流於瓜田李下，引發議論；其他縣市可能會更用力向國營事業要經費，證明自己沒有落後高雄。