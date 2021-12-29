高雄市府改建動物園 發函台電、中油、中鋼3國企要錢

高雄市壽山動物園正啟動改建，非洲象「阿里」生活環境將有一番新面貌。(記者劉學聖／攝影)

高雄市壽山動物園 改造經費約5億元(台幣，下同，約1788萬美元)，高市府行文國營企業，白紙黑字指名台電要捐款8000萬元，被質疑是「不樂之捐」。在野黨立委質疑，捐款顯然有政治考量，宛如「贖罪券」，國營事業不應變成特定縣市的「小金庫」；高市副市長林欽榮則說，捐款經各國營事業董事會同意，過程透明，贊助是敦親睦鄰，支持地方建設。

高雄重建壽山動物園，高達4.5億元來自國營事業及民間企業捐款，市府自籌5000萬，台電、中油、中鋼各捐6000萬至8000萬不等；此外還包括聯上、達麗、興富發、城揚等建設公司，及漢來美食、漢神百貨等13家民營企業，民企捐助約2.3億元。

台中市長盧秀燕昨天說，將進一步了解補助項目，再了解如何爭取；新北市長侯友宜說，新北的改變需要中央多支持，像淡北道路的評核沒有問題，很希望中央能趕快核定、給予經費，興建淡水的救命道路。

高市府觀光局證實台電、中油、中鋼各贊助8000萬，中鋼捐助6000萬現金和價值2000萬的鋼材；中鋼董事長翁朝棟昨說，中鋼僅挹注6000萬，沒贊助鋼材。翁朝棟等人8月出席「壽山動物園改建開工典禮」，和市長陳其邁同台。翁說，中鋼盡力回饋地方，6000萬不是市府要求，是中鋼量力而為。

台電電協會證實，收到高市府行文希望捐助8000萬元。民進黨立委賴瑞隆說，高雄長期支撐全台用電，台電協助地方推動施政，這是互惠，他有居中協助媒合市府、台電等促成公私協力。

立院經濟委員會國民黨 召委呂玉玲痛批國營事業「亂捐」，去年台電虧640多億，「虧錢還能捐錢蓋動物園？」桃園有5座發電廠，是不是該捐1億？不樂之捐都有政治考量，對其他縣市不公；地方有統籌分配款，不能因經費不足就找國營事業要錢，國營事業不該變成特定縣市的「小金庫」。國民黨立委洪孟楷說，國營事業預算、營收 屬納稅人，出錢蓋動物園非本業項目，如果高雄能申請，其他縣市應比照辦理，國營事業補助不要分藍綠。