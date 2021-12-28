我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

新聞評論／民進黨的蠻橫式立法 埋葬憲政民主

聯合報社論
民進黨在國會建立了一種新的鴨霸模式：你杯葛，就不讓你審查。（記者葉信菉／攝影）
民進黨在國會建立了一種新的鴨霸模式：你杯葛，就不讓你審查。（記者葉信菉／攝影）

預算案逕付二讀才協商收回，《地制法》修正又重施故技。蔡英文下令黨公職支持大新竹合併升格，民進黨計議再將修正草案逕付二讀，但法案被國民黨先一步搶占主席台擋下。民進黨一再以鴨霸（台語，蠻橫不講理之意）立法輾壓民意，如此為蔡政權打造「新威權」標記，有何光榮？

民進黨憑藉國會多數暴力輾壓在野黨，早已不是新聞。但過去至少在形式上還依照議事程序進行，現在則是要跳過審查程序，直奔終點。民進黨總召柯建銘辯稱，「逕付二讀也是議事程序的一種」；實際上這是玩弄議事程序、踐踏程序正義，堪稱「民主之賊」。

去年7月立法院審查監察院人事同意案，民進黨也曾以國民黨杯葛為由，停止法定審查程序逕付表決。如此，不但剝奪在野黨立委的憲政職權，也創下監委人事跳過實質審查直接表決通過的惡例。民進黨在國會建立了一種新的鴨霸模式：你杯葛，就不讓你審查。

杯葛作為一種議事策略，本是少數爭取多數讓步的武器，也是在野維護發聲權利的途徑，尤其面對的是多數暴力的執政黨和藐視立委的行政院。事實上，比起民進黨在野時杯葛的疾風暴雨，如今國民黨的杯葛只是和風細雨。權力的傲慢讓民進黨失去理性與耐性，民進黨的字典裡已沒有「謙卑」和「溝通」，連「民主」兩字都被塗黑了。

民進黨在四大公投只是慘勝，它卻顧盼自雄，以為自己所向無敵，以為「朕即是法」。在野黨要衡情論理都不可得，哪裡還有議事杯葛的空間！總預算案，你杯葛，我就逕付二讀；地制法修正，你還沒回神，我就逕付二讀！同樣奸巧耍詐，同樣鴨霸！

總預算案逕付二讀惹議，退回委員會審查，但民進黨已經取得限期完成三讀的承諾之戰果。地制法修正要依樣畫葫蘆，國民黨總算還魂，暫時擋下。但民進黨的鴨霸立法模式，不會只在護航監院人事、強渡總預算案或偷渡大新竹夢，未來踐踏國會，逃避監督，挪公義為黨私，都可預期。台灣憲政民主將百孔千瘡，不成形狀。

首先，民進黨不但撕裂朝野互信基礎，也讓民主價值淪喪。立法院比力比詐不比理，必然犠牲制度正義。民進黨大老林濁水慨嘆，新竹升格後，城鄉差距更大，總統的意思是「窮縣就認命吧」。反映在國會修法上，不正是強凌弱的赤裸裸霸凌嗎？而這就是蔡英文幾度逼人作答的「台灣價值」？

其次，立法院不但自我矮化，更自廢武功。國會監督行政部門，為人民看緊荷包，審查預算是最基本的任務。當立法院淪為府院立法局，將導致分權失衡，憲政傾圮；民進黨掌控的國會甚至自甘鞏固新威權，成就民主獨裁。立法院長游錫堃為國營事業預算延宕道歉，卻不為總預算案審查的程序正義淪喪道歉，甚至無法自覺國會失能已衝擊憲政民主，也難怪國會尊嚴無存。

第三，地方有樣學樣，刨掉台灣民主根基。宜蘭縣議會藍營師法民進黨的立院行徑，也將縣府總預算「逕付三讀」。當宜蘭民進黨團批國民黨「政治暴力」時，蔡英文該回應一下誰是始作俑者？身為國會議長的宜蘭大老游錫堃又有何辯詞？民進黨蠻橫又雙標，如果這種立法模式上行下效，在縣市議會遍地開花，台灣民主豈非一夕蕩然？

民進黨已不再信仰民主，只把它當成對內輾壓、對外抗中的工具。自蔡英文以降，民進黨還有人記得「謙卑」和「溝通」嗎？呂秀蓮那句「獨裁者是人民寵出來的」，說得痛心，卻極真切。

民進黨 預算 國民黨

上一則

台美斷交保雙橡園 20元賣200萬買回

下一則

新聞眼／內外夾殺 黨內暗箭壓垮林智堅？

延伸閱讀

聯邦不管 多州自力立法 保護租客不被逐

聯邦不管 多州自力立法 保護租客不被逐
強推「竹竹併」 侯友宜批：民進黨只顧政黨利益

強推「竹竹併」 侯友宜批：民進黨只顧政黨利益
挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈

挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈
日「核食」叩關3部曲 在野立委促守底線

日「核食」叩關3部曲 在野立委促守底線

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官