新聞評論／民進黨的蠻橫式立法 埋葬憲政民主

民進黨在國會建立了一種新的鴨霸模式：你杯葛，就不讓你審查。（記者葉信菉／攝影）

總預算 案逕付二讀才協商收回，《地制法》修正又重施故技。蔡英文下令黨公職支持大新竹合併升格，民進黨 計議再將修正草案逕付二讀，但法案被國民黨 先一步搶占主席台擋下。民進黨一再以鴨霸（台語，蠻橫不講理之意）立法輾壓民意，如此為蔡政權打造「新威權」標記，有何光榮？

民進黨憑藉國會多數暴力輾壓在野黨，早已不是新聞。但過去至少在形式上還依照議事程序進行，現在則是要跳過審查程序，直奔終點。民進黨總召柯建銘辯稱，「逕付二讀也是議事程序的一種」；實際上這是玩弄議事程序、踐踏程序正義，堪稱「民主之賊」。

去年7月立法院審查監察院人事同意案，民進黨也曾以國民黨杯葛為由，停止法定審查程序逕付表決。如此，不但剝奪在野黨立委的憲政職權，也創下監委人事跳過實質審查直接表決通過的惡例。民進黨在國會建立了一種新的鴨霸模式：你杯葛，就不讓你審查。

杯葛作為一種議事策略，本是少數爭取多數讓步的武器，也是在野維護發聲權利的途徑，尤其面對的是多數暴力的執政黨和藐視立委的行政院。事實上，比起民進黨在野時杯葛的疾風暴雨，如今國民黨的杯葛只是和風細雨。權力的傲慢讓民進黨失去理性與耐性，民進黨的字典裡已沒有「謙卑」和「溝通」，連「民主」兩字都被塗黑了。

民進黨在四大公投只是慘勝，它卻顧盼自雄，以為自己所向無敵，以為「朕即是法」。在野黨要衡情論理都不可得，哪裡還有議事杯葛的空間！總預算案，你杯葛，我就逕付二讀；地制法修正，你還沒回神，我就逕付二讀！同樣奸巧耍詐，同樣鴨霸！

總預算案逕付二讀惹議，退回委員會審查，但民進黨已經取得限期完成三讀的承諾之戰果。地制法修正要依樣畫葫蘆，國民黨總算還魂，暫時擋下。但民進黨的鴨霸立法模式，不會只在護航監院人事、強渡總預算案或偷渡大新竹夢，未來踐踏國會，逃避監督，挪公義為黨私，都可預期。台灣憲政民主將百孔千瘡，不成形狀。

首先，民進黨不但撕裂朝野互信基礎，也讓民主價值淪喪。立法院比力比詐不比理，必然犠牲制度正義。民進黨大老林濁水慨嘆，新竹升格後，城鄉差距更大，總統的意思是「窮縣就認命吧」。反映在國會修法上，不正是強凌弱的赤裸裸霸凌嗎？而這就是蔡英文幾度逼人作答的「台灣價值」？

其次，立法院不但自我矮化，更自廢武功。國會監督行政部門，為人民看緊荷包，審查預算是最基本的任務。當立法院淪為府院立法局，將導致分權失衡，憲政傾圮；民進黨掌控的國會甚至自甘鞏固新威權，成就民主獨裁。立法院長游錫堃為國營事業預算延宕道歉，卻不為總預算案審查的程序正義淪喪道歉，甚至無法自覺國會失能已衝擊憲政民主，也難怪國會尊嚴無存。

第三，地方有樣學樣，刨掉台灣民主根基。宜蘭縣議會藍營師法民進黨的立院行徑，也將縣府總預算「逕付三讀」。當宜蘭民進黨團批國民黨「政治暴力」時，蔡英文該回應一下誰是始作俑者？身為國會議長的宜蘭大老游錫堃又有何辯詞？民進黨蠻橫又雙標，如果這種立法模式上行下效，在縣市議會遍地開花，台灣民主豈非一夕蕩然？

民進黨已不再信仰民主，只把它當成對內輾壓、對外抗中的工具。自蔡英文以降，民進黨還有人記得「謙卑」和「溝通」嗎？呂秀蓮那句「獨裁者是人民寵出來的」，說得痛心，卻極真切。