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反「竹竹併」…國民黨民調：7成挺竹竹苗2026合併

記者劉宛琳、巫鴻偉／台北28日電
國民黨主席朱立倫（左三）昨與新竹縣長楊文科（左二）、苗栗縣長徐耀昌（右三）喊出「2026竹竹苗科技都」。（記者鄭超文／攝影）
國民黨主席朱立倫（左三）昨與新竹縣長楊文科（左二）、苗栗縣長徐耀昌（右三）喊出「2026竹竹苗科技都」。（記者鄭超文／攝影）

國民黨主席朱立倫批評民進黨「竹竹併」因人設事，國民黨昨公布「2026竹竹苗科技都」民調，48.5%贊成竹竹苗合併，反對為36.6%；至於合併時間點，有74.8%贊成2026年合併，12.3%贊成2022；此外，有70.5%支持立即修正「財政收支畫分法」。

朱立倫指出，台北縣、桃園縣都是經「準直轄市」多年才升格，民進黨主張的新竹縣市升格，距選舉不到一年，難道不是為一人及政黨之私嗎？而且把苗栗拋在升格之外，情何以堪？「一般人做壞事，多少會臉紅；民進黨做壞事，是臉紅脖子粗。」他呼籲民進黨的朋友不要忍耐了，不分黨派縣市都應站出來反對。

新竹縣長楊文科昨天與苗栗縣長徐耀昌一同訴求2026年竹竹苗合併升格。楊文科說，「倉促行事不是霸凌，什麼才是霸凌？」2026竹竹苗升格為科技都，有五年時間可充分跟地方溝通，不贊成離選舉剩下11個月就要倉促升格完成。

楊文科說，他在竹科及中科管理局服務超過30年，民進黨如果真為竹科好，就要主張竹竹苗合併升格，因為竹科園區涵蓋竹竹苗三縣市，硬把苗栗縣排除在外，「難道竹科不要竹南園區及銅鑼園區？」

徐耀昌說，民進黨在沒有溝通、協調及研擬配套措施下，硬推新竹縣市合併升格，與逼婚、搶婚無異；外界反認為竹苗兩縣合併會更具發展潛力，林智堅的機關算盡，居然建議把苗栗切割苗北和苗南，分別併入大新竹和台中兩都，意圖消滅苗栗縣，他與各級苗栗民代和鄉親怎能接受？

至於林智堅昨天反嗆，2011年新北市升格讓朱立倫參選才是因人設事，邀朱來辯論說明白，但國民黨未理睬林智堅提出的邀請，反要求蔡英文總統不要躲在林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘身後，應公開與朱立倫辯論國土規畫議題。

新北市長侯友宜昨也呼應朱立倫看法，他說，國土規畫不能選舉到了再做，這幾年把完整配套做好，2026年再來實施都不晚。他表示，整併案一定有人提很多方向，包括北北基要不要大合併、竹竹苗整併或彰化縣升格，為竹竹併單獨修法令讓人覺得是否是為了選舉或為一個人。

民進黨 國民黨 霸凌

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