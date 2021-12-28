我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

新聞眼／內外夾殺 黨內暗箭壓垮林智堅？

記者丘采薇
新竹市長林智堅（中）一手掀起「升格之亂」。（記者陳正興／攝影）
新竹市長林智堅（中）一手掀起「升格之亂」。（記者陳正興／攝影）

新竹市長林智堅昨天拋出震撼彈，宣布不選「大新竹」合併升格後首任市長，盼在野黨停止政治操作。據悉，林智堅昨晚決定不選之前沒有通知府院高層商討，而是決定之後才告知府院，府院得知林智堅的決定都表示尊重。但公投之後的「升格之亂」，除了在野黨批評大新竹升格是因人設事，民進黨內的雜音讓林智堅更受傷。

林智堅9月拋出大新竹合併之後，新竹縣長楊文科一度支持，還加碼喊出「合併升格」，隨後民進黨立院黨團總召柯建銘賣力推動修正「地方制度法」，希望將人口限制排除；但民進黨內英系及正國會都發出雜音，行政院也表明不會提出政院版修法草案，只稱支持立法院提案修法，派系明顯各有盤算。

不過，在雜音之中，「大新竹」合併升格其實獲蔡總統強力支持，18日公投結束之後，蔡總統19日就找了各派系進官邸懇談，總統府還在會後發聲明指會中「高度共識」支持大新竹。雖然聲明遭部分派系質疑，但據了解，該聲明在發出之前早已先給各派系代表看過；沒想到，各派系離開官邸，又繼續發出雜音。

民進黨上周三中常會，蔡總統在會前一天把各派系有意見的立委先找來溝通，當下表明希望大家有意見就先講，並說服大家在中常會支持大新竹，中常會當天因此一片平靜，但風暴馬上又登場。

上周五立法院院會，黨團內沙盤推演是將「地方制度法」修正草案逕付二讀，結果被國民黨占領主席台，自家立委沒有強力護航。藍軍占領過程中，部分民進黨立委不斷說風涼話，擺明看好戲。

這幾天，蔡總統頻到新竹與林智堅同台，但「地制法」逕付二讀失敗後，林智堅形同內外交迫，對外有在野黨不斷批評修法是「狼狽為堅」，對內也等不到黨內同志真心相挺，最後林智堅與柯建銘商討之下，做出不選「大新竹」首任市長的決定。

是否修法成功，目前仍是未知數，但林智堅此舉，至少不再成為黨內暗箭標靶，盼能及時止血。

民進黨 公投 風暴

上一則

新聞評論／民進黨的蠻橫式立法 埋葬憲政民主

下一則

觀察站／以退為進 林智堅犧牲小我賭徵召？

延伸閱讀

林智堅棄選「大新竹市長」

林智堅棄選「大新竹市長」

挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈

挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈
新聞眼／量身修法點火 「升格之亂」撲來

新聞眼／量身修法點火 「升格之亂」撲來
挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑

挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官