新聞眼／內外夾殺 黨內暗箭壓垮林智堅？

新竹市長林智堅（中）一手掀起「升格之亂」。（記者陳正興／攝影）

新竹市長林智堅昨天拋出震撼彈，宣布不選「大新竹」合併升格後首任市長，盼在野黨停止政治操作。據悉，林智堅昨晚決定不選之前沒有通知府院高層商討，而是決定之後才告知府院，府院得知林智堅的決定都表示尊重。但公投 之後的「升格之亂」，除了在野黨批評大新竹升格是因人設事，民進黨 內的雜音讓林智堅更受傷。

林智堅9月拋出大新竹合併之後，新竹縣長楊文科一度支持，還加碼喊出「合併升格」，隨後民進黨立院黨團總召柯建銘賣力推動修正「地方制度法」，希望將人口限制排除；但民進黨內英系及正國會都發出雜音，行政院也表明不會提出政院版修法草案，只稱支持立法院提案修法，派系明顯各有盤算。

不過，在雜音之中，「大新竹」合併升格其實獲蔡總統強力支持，18日公投結束之後，蔡總統19日就找了各派系進官邸懇談，總統府還在會後發聲明指會中「高度共識」支持大新竹。雖然聲明遭部分派系質疑，但據了解，該聲明在發出之前早已先給各派系代表看過；沒想到，各派系離開官邸，又繼續發出雜音。

民進黨上周三中常會，蔡總統在會前一天把各派系有意見的立委先找來溝通，當下表明希望大家有意見就先講，並說服大家在中常會支持大新竹，中常會當天因此一片平靜，但風暴 馬上又登場。

上周五立法院院會，黨團內沙盤推演是將「地方制度法」修正草案逕付二讀，結果被國民黨占領主席台，自家立委沒有強力護航。藍軍占領過程中，部分民進黨立委不斷說風涼話，擺明看好戲。

這幾天，蔡總統頻到新竹與林智堅同台，但「地制法」逕付二讀失敗後，林智堅形同內外交迫，對外有在野黨不斷批評修法是「狼狽為堅」，對內也等不到黨內同志真心相挺，最後林智堅與柯建銘商討之下，做出不選「大新竹」首任市長的決定。

是否修法成功，目前仍是未知數，但林智堅此舉，至少不再成為黨內暗箭標靶，盼能及時止血。