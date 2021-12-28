我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

觀察站／以退為進 林智堅犧牲小我賭徵召？

記者賈寶楠
新竹市長林智堅（右）未鬆口「不接受徵召」，讓「不選聲明」又充滿想像空間。（記者陳正興／攝影）
新竹市長林智堅（右）未鬆口「不接受徵召」，讓「不選聲明」又充滿想像空間。（記者陳正興／攝影）

倡議大新竹合併升格的新竹市長林智堅，昨天突然叫陣國民黨主席朱立倫，又宣布不參選明年大新竹市長，支持者或許認為「犧牲小我，換取國民黨支持完成大我」，但是背後有無貓膩，遲早會水落石出。

林智堅卸任前才提新竹合併升格，背後盤算很難脫離「賭」字。賭柯建銘總召、蔡英文主席支持，賭自己能更上層樓；昨天一連串動作，除了賭自己最後被徵召參選大新竹，恐怕也不能排除和高層談好條件。

政壇推測，林智堅本已在桃園市長競爭中出局，推動新竹合併升格再選卻面臨黨內反彈壓力、背負因人設事爭議，只好暫時「放棄」追求個人當選大新竹市長的願景，等推動合併升格成功再入閣或入府，以退為進，「畢竟他本來就在找工作」。

林智堅昨天上午公開叫陣朱立倫「假如我不選，是否願意公開支持加速修法，促成竹竹合併升格？」民意隨即炸鍋，質疑「假如不選，何不直接宣布不選」？林智堅不到12小時又突發聲明稱「放下個人參選，成全大局」把球丟回給朱。算盤打得精，但也給了自己下台階。

外界原期待他的堅持應更徹底，但「未來也不接受徵召」的宣示始終沒聽到，因此又充滿想像空間，更讓人懷疑這種暫時「犧牲小我」是否也是權謀算計？民進黨已決定六都市長人選由黨主席徵召，第七都當然也能適用，屆時若被徵召，是否仍堅定不選？

民選首長有任期，地方制度卻是國家發展的千秋大計，民進黨任其演變成政治人物以前途放話的賭局，大新竹的未來不能也不會繫於一人身上，把合併升格大政簡單歸類為個人選或不選、交換支持的籌碼，只怕瞞不了民眾雪亮的眼睛。

國民黨 民進黨 蔡英文

上一則

新聞眼／內外夾殺 黨內暗箭壓垮林智堅？

下一則

正宮求償敗訴…法官罕見不認配偶權 婦團憂婚姻沒保障

延伸閱讀

林智堅棄選「大新竹市長」

林智堅棄選「大新竹市長」

挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈

挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈
挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑

挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑
行憲紀念日批民進黨違憲 朱立倫：已全面獨裁

行憲紀念日批民進黨違憲 朱立倫：已全面獨裁

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官