觀察站／以退為進 林智堅犧牲小我賭徵召？

新竹市長林智堅（右）未鬆口「不接受徵召」，讓「不選聲明」又充滿想像空間。（記者陳正興／攝影）

倡議大新竹合併升格的新竹市長林智堅，昨天突然叫陣國民黨 主席朱立倫，又宣布不參選明年大新竹市長，支持者或許認為「犧牲小我，換取國民黨支持完成大我」，但是背後有無貓膩，遲早會水落石出。

林智堅卸任前才提新竹合併升格，背後盤算很難脫離「賭」字。賭柯建銘總召、蔡英文 主席支持，賭自己能更上層樓；昨天一連串動作，除了賭自己最後被徵召參選大新竹，恐怕也不能排除和高層談好條件。

政壇推測，林智堅本已在桃園市長競爭中出局，推動新竹合併升格再選卻面臨黨內反彈壓力、背負因人設事爭議，只好暫時「放棄」追求個人當選大新竹市長的願景，等推動合併升格成功再入閣或入府，以退為進，「畢竟他本來就在找工作」。

林智堅昨天上午公開叫陣朱立倫「假如我不選，是否願意公開支持加速修法，促成竹竹合併升格？」民意隨即炸鍋，質疑「假如不選，何不直接宣布不選」？林智堅不到12小時又突發聲明稱「放下個人參選，成全大局」把球丟回給朱。算盤打得精，但也給了自己下台階。

外界原期待他的堅持應更徹底，但「未來也不接受徵召」的宣示始終沒聽到，因此又充滿想像空間，更讓人懷疑這種暫時「犧牲小我」是否也是權謀算計？民進黨 已決定六都市長人選由黨主席徵召，第七都當然也能適用，屆時若被徵召，是否仍堅定不選？

民選首長有任期，地方制度卻是國家發展的千秋大計，民進黨任其演變成政治人物以前途放話的賭局，大新竹的未來不能也不會繫於一人身上，把合併升格大政簡單歸類為個人選或不選、交換支持的籌碼，只怕瞞不了民眾雪亮的眼睛。