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止血「英人設市」？林智堅棄選大新竹：升格參選難兩全

台灣新聞組／台北28日電
新竹市長林智堅（前）27日晚舉行記者會，宣布不會參選明年縣市合併升格後的大新竹市長。（記者王駿杰／攝影）
新竹市長林智堅（前）27日晚舉行記者會，宣布不會參選明年縣市合併升格後的大新竹市長。（記者王駿杰／攝影）

蔡總統大力支持新竹縣市合併升格，民進黨立院黨團總召柯建銘也提案修改地方制度法，被質疑是為了新竹市長林智堅量身訂做，遭批「英人設市」；林智堅昨晚宣布不會參選2022年合併升格後的大新竹市長，並於當日深夜在臉書發文表示，希望用不參選來爭取朝野各政黨的支持。

林智堅昨晚舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後首任市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。

記者會後，林智堅深夜臉書發文表示，「我想大家可能很想了解，為什麼我今天做出這個決定，其實這幾天我一直在思考，大新竹合併升格與我個人是否參選市長，若這兩件事不能兩全，我應該做什麼樣的選擇。」

據了解，行政院長蘇貞昌曾致電勸阻，但林智堅最後仍決定發表不參選聲明。林智堅說，蔡英文總統與蘇貞昌院長都知道他的重大決定，也表示尊重，希望未來能在兩人支持下，早日促成合併升格。

林智堅昨天上午公開三問國民黨主席朱立倫，提到「如果林智堅不參選，朱立倫是否公開支持加速修法促成竹竹合併升格？」政壇就已嗅到他可能不選的味道。晚上便由市府同仁陪同舉行記者會，發出不參選聲明。

林智堅說，9月主動倡議竹竹合併後，困難重重，在野各政黨放大「因人設事」，更杯葛地制法修正案進度，因此，幾經思量，決定用不參選爭取朝野各政黨的支持，他會持續推動大新竹合併升格。

新竹縣長楊文科表示，林智堅要不要參選是個人考量的事，但新竹縣市合併升格是國家大事，他堅持必須有縝密計畫、充分溝通，要有充足時間讓大家了解，一起努力完成升格。他認為中央用由上而下的強硬合併方式會激起民意反彈，「升格的事情我們仍然堅持法治精神與程序正義。」

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