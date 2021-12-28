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退輔會紀念蔣經國 李文忠出席肯定

記者洪哲政／台北28日電

政戰退役軍人每年以音樂會紀念故總統蔣經國，今年退輔會加入協辦，民進黨籍副主委李文忠昨出席記者會，並發出聲明，公開肯定蔣經國當年所推動的「寧靜革命」，而當年在蔣經國主政下，民進黨組黨沒有任何人被捉、被關。

退輔會表示，為緬懷蔣經國照顧榮民及對台灣貢獻，明年1月13日將舉行音樂會。

李文忠指出，蔣經國對台灣的貢獻毋庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下，有三個值得稱頌的大功勞，分別是「安定內部，發展經濟及建設」、「採取柔性威權統治」，且在民進黨組黨過程中，沒有任何人被捉、被關。

李文忠認為，蔣經國晚年推動政治改革，如開放黨禁、報禁、萬年國會等，使接任的前總統李登輝，在繼承經國遺志名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。李文忠說，就以民進黨組黨言，威權國家的100個領導人，有98個會抓人，只有2個不會，蔣經國就是其中之一。

李文忠表示，民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及領導者的功過，理應有更全面、公允評價，這也是退輔會紀念蔣經國的意義。李文忠說，過去在兩將時代只有歌功頌德，台灣反對運動為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣，更能全面呈現國家領導者的功過諸面向。

蔣經國 民進黨 石油

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