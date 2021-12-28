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公投完勝 親綠民調：蔡蘇滿意度未見顯著上升

記者蔡晉宇／台北28日電
親綠台灣民意基金會公布最新民調指出，蔡英文總統(右)聲望有四成六贊同其處理國家大事的方式；行政院長蘇貞昌(左)施政滿意度則四成六滿意整體施政表現。(記者許正宏／攝影)
親綠台灣民意基金會公布最新民調指出，蔡英文總統(右)聲望有四成六贊同其處理國家大事的方式；行政院長蘇貞昌(左)施政滿意度則四成六滿意整體施政表現。(記者許正宏／攝影)

親綠台灣民意基金會今天公布最新民調指出，蔡英文總統聲望有四成六贊同其處理國家大事的方式，四成一不贊同；行政院長蘇貞昌施政滿意度則有四成六滿意整體施政表現，四成四不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，四大公投結果與蔡總統聲望不具連結，依然在中低檔徘徊，也只讓蘇內閣避開一場巨大災難，解除倒閣危機，並不因此大幅提升施政滿意度。

民調顯示，對蔡總統聲望，11.7%非常贊同，34.7%還算贊同，23.4%不太贊同， 17.9%一點也不贊同，12.1%沒意見、不知道或拒答。游盈隆分析，過去近兩個月，歷經四大公投戰役，達成民進黨政府設定的「四個不同意」目標，照理說蔡總統的總統聲望應該一飛沖天才對，但事實並非如此，研究發現顯示，過去兩個月蔡總統聲望幾乎沒有變化，距離50%大關還有一大步。

民調顯示，對蘇貞昌施政滿意度，12.3%非常滿意，33.9%還算滿意，22%不太滿意，21.8%一點也不滿意， 10%沒意見、不知道、拒答。游盈隆表示，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人增加1.3個百分點，不滿意的人減少2.3個百分點，一方面讓蘇內閣得以脫離新的執政困境；另一方面也說明四大公投結果，並沒有為蘇內閣施政滿意度大大加分。

游盈隆說，蔡總統與蘇貞昌是政治命運共同體，當四大公投結果無助於蔡總統聲望的提高，自然也不可能有助於蘇內閣施政滿意度的提升。一言以蔽之，四大公投結果對蔡總統和民進黨政府的功能只是消災解厄，或是說「只有保平安，沒有添福壽」的效果。

此外，針對蔡英文總統「論文門」，有二成八的人相信蔡英文沒有倫敦政經學院的博士論文和學位，四成五不相信，與兩年前相較，相信的人增加；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項訊息本身對一個現任總統而言，不能不說是一個嚴重的警訊， 因為代表蔡總統統治正當性的道德基礎被持續腐蝕中。

台灣民意基金會所做的蔡總統聲望民意反應趨勢。(圖：台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會所做的蔡總統聲望民意反應趨勢。(圖：台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會所做的蔡總統聲望民意反應趨勢。(圖：台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會所做的蔡總統聲望民意反應趨勢。(圖：台灣民意基金會提供)

公投 民調 蔡英文

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