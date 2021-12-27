嗆游錫堃沒作為 江啟臣：若只剩多數決 立法院可廢了

對於明年度中央政府總預算逕付二讀爭議，國民黨立委江啟臣26日嗆立法院長游錫堃，「民主若只剩多數決，可以直接把立法院廢了」。圖為國民黨團25日在立法院抗議民進黨動用「多數暴力」。（記者周志豪／攝影）

民進黨 立院黨團接連把明年度中央政府總預算 案、「地方制度法」修正草案逕付二讀，引發在野強烈反彈；朝野協商決議，在明年1月28日前，明年度總預算案要完成三讀，民進黨立院黨團預估，最有可能在1月9日後召開臨時會處理。國民黨立委江啟臣 昨天則再嗆立法院長游錫堃，「民主若只剩多數決，可以直接把立法院廢了」。

針對接連的議事亂象，江啟臣日前點名游錫堃下台；游錫堃則表示，他若以院長身分干涉民進黨團提案，既違反議事中立、也違法。

江啟臣昨再批評，民進黨團總召柯建銘一連串的作為，是蓄意謀殺台灣的民主憲政，如果游錫堃認為只要依法提案、依法處理，就是「議事中立」，那不是自證多數暴力也是民主？

江質疑，如果執政者掌國會多數，一切以多數表決強行通過，民主將只徒具形式，只剩下多數暴力；否則，民進黨在野時，各種杯葛抗議不就都是違法亂紀，毫無民主法治可言？「如此國會議長毫無存在的必要。」

民進黨立委陳亭妃表示，民進黨取得國會多數後，修改「立法院組織法」，規範正副院長不得擔任任何政黨職務，公平中立行使職權，面對各黨提案，游錫堃一直是公正、公平保障每一位委員的權利，從不干預；多數決本來就是實踐民意的原則，江啟臣如認為國民黨團議事攻防做得不好，可以向黨團總召費鴻泰反映。

針對臨時會時程，民進黨團幹事長劉世芳表示，由於明年1月9日將有台中市第二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案，可能等兩場選務落幕再來召開，屆時距離2月1日新會期仍有兩、三周時間，會再斟酌時間。