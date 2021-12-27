新聞眼／量身修法點火 「升格之亂」撲來

民進黨 為大新竹「一字修法」拿掉升格人口限制，通過後等於每個縣市都能提出升格案申請，中央政府成最後裁判官，「你升格、我沒升格」勢必出現淪為三等國民的爭議，更撕裂地方情感，牽一髮動全身的「蝴蝶效應」堪憂。

民進黨派系「正國會」在蔡英文 支持大新竹後，發出聯合聲明設下支持修法的但書，認為「行政區域畫分法」與「財政收支畫分法」應修法，也要避免「窮縣愈窮、富都愈富」結果，還有國土整體規畫、中央與地方關係、行政與立法關係及地方選制改革等體制革新議題。

從正國會設下的但書就可窺見現行六都引發的各種現實問題，非直轄市淪為二等國民的怪象尚未解決，就急著要再增加直轄市。先不論是否「因人設事」，在配套措施都未做下，第七、第八都出現後，資源又被強勢分食，非直轄市民恐怕淪為「三等國民」。

柯建銘版地制法若通過修法，升格直轄市再也不必看人口限制，大開升格之門，不願成為三等國民的縣市若紛紛提出「由下而上」升格案，燙手山芋就丟給了中央政府做最後決定，無論之後是誰執政，只要沒有通過，「看顏色升格」、「大小眼」等批評將接踵而來。

為大新竹一字修法，看似巧妙，後續政治上的「蝴蝶效應」卻難逆料。但除了政治效應之外，缺乏長遠國土規畫的後果已可預見，蔡政府準備好迎接「升格之亂」了嗎？