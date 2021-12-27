挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑

遭質疑力挺「竹竹併」是為子弟兵新竹市長林智堅「找工作」，民進黨立院黨團總召柯建銘喊抹黑。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘力挺「竹竹併」，遭質疑是為子弟兵新竹市長林智堅「找工作」，柯建銘昨天強調，新竹縣市要進一步發展，地制法一定要修法，林智堅也說了不是非選大新竹不可，「這是可以理性討論的題目」。

台北中國時報報導，對於被指「因人設事」，柯建銘昨接受前總統陳水扁 專訪時，自嘲民進黨政治人物裡面，被抹黑最嚴重的是陳水扁，「第二個就是我柯建銘」。陳水扁也笑稱，柯建銘是「21年來永遠的總召」，總召難為，也最懂得政治難為。

為何一定要推動地制法第4條修法讓新竹縣市合併升格？柯建銘表示，新竹縣市40年多前分家，到現在已出現很多問題，包括城市治理、國家高科技產業發展等，都面臨新的挑戰。

他以新竹科學園區為例，產值1兆5000億台幣，除新竹外，所有科學園區都在直轄市，12月18日四大公投 投票，新竹市除了反萊豬等四個公投案外，還額外加碼行了全台唯一地方性公投「喝好水公投」，結果有85％同意，就是因為新竹非常重視水的問題。

柯建銘說，如果新竹縣市沒有共同治理，頭前溪上游水源若遭汙染，下游水質就會出現問題，除水源之外，城市發展、交通、教育、環保等方面，都必須去面對。柯建銘表示，這個議題大家可以理性討論，國民黨 執政的彰化縣也想要升格為直轄市，如果地制法沒有按照他的提案來修法，彰化也不可能升格，「這種情況國民黨可不可以來談？」這是大家要面對的問題，也是可以理性討論的題目。