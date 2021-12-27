強推「竹竹併」 侯友宜批：民進黨只顧政黨利益

侯友宜（右）26日到新竹縣體育館看球賽，針對新竹縣市合併議題，他批評是執政黨把利益擺在國家、人民之前。（記者巫鴻瑋／翻攝）

新北市長侯友宜昨天與新竹縣長楊文科同框觀看職籃比賽，被問到新竹縣市合併升格看法時表示，民進黨 把自己利益擺在國家、人民之前，還皺眉說「這不太好吧」。他說，執政黨在選前關鍵時間推動縣市合併升格，卻未做好國土規畫就修法，人民會提出很多質疑，「薪資、物價或民生、防疫作為才是民眾最關心的事」。

日前拋出「竹竹苗併」成立科技之都的國民黨 主席朱立倫，今天將舉行「2026竹竹苗科技都」記者會，並公布國政基金會民調結果。

楊文科則表示，執政黨不顧民主程序，企圖以「由上而下」的強迫方式硬把新竹縣市合併，他主張國家法律應該一體適用，反對因人設事及量身定作的倉促修法，也不接受由上而下的「強迫合併」，他說，難道國土規畫、縣市合併升格的重大事件，都不用溝通討論？不必經過民主程序？為了一個人的政治前途，國土規畫可以隨意變、國家法律可以隨便改嗎？甚至將是非對錯、公理正義都拋棄嗎？

國民黨立委林為洲表示支持合併升格，但反對倉促立法、因人設事。他說，竹竹合併升格後公務員額問題，每年增加支出多少？戶政資料整編又要多少經費？「總要有本計畫書吧」。

前新竹縣長林光華（中）談公投結果，認為民進黨在桃竹苗「輸到褲子都脫了」。（記者巫鴻瑋／攝影）

民進黨前新竹縣長林光華：強推合併恐適得其反

另外，民進黨籍新竹縣前縣長林光華昨日出席芎林鄉方口獅公園動土典禮時，談到竹竹合併議題與公投 ，他兩次提到「很心酸」，言語中暗指民進黨在地方基本盤仍輸國民黨，卻急於推竹竹合併，可能會適得其反，他呼籲在地方的基層要更爭氣打拚，才能博得認同。

林光華表示，他作為民進黨創黨人之一，提到縣市合併的問題時，他說「講起來很心酸，你看公投，（民進黨在）桃竹苗輸到都脫褲了，以前大家會罵是國民黨買票、盯投票，但這次沒有，怎麼還輸得那麼徹底」。

林光華稱縣市合併，他也很贊成，更認為新竹市與新竹縣本來就是一家人，但他對於這次民進黨在公投票數上所爭取到的不同意票，都輸給同意票，他不解「新竹市、桃園市，都是我們民進黨執政，卻還輸成這樣」，似乎也在指竹竹合併，民進黨所推派的市長人選，恐怕很難獲得新竹選民青睞。