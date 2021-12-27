挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈

新竹縣政府與新竹市政府2019年曾展開大新竹共好合作平台首長會議，新竹市市長林智堅（右）、新竹縣楊文科（左）同台握手。（本報資料照片）

蔡英文 總統力挺新竹縣市合併升格，地方制度法修法已付委審查，但民進黨 有人憂心，若新竹縣市透過修法而升格、人口數已達升格門檻的彰化卻沒升格，恐坐實「英人設市」質疑，但若大新竹與彰化都升格，「八都」將加深「大都小縣」資源分配不均怪象；這顆巨型未爆彈若未能拆解，恐引發民怨。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富上月成立「彰化縣升格直轄市促進會」，與彰化藍綠立委舉行記者會疾呼升格；彰化縣長王惠美順應「由下而上」民意而提出升格計畫，經議會通過，將送內政部 審議。彰化人口已超過125萬人，不需修地制法就符合升格基本條件，只要論述在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊性即可升格，因此最有機會成為第七都。

不過，蔡英文總統本月19日邀黨政高層及派系要角會商，僅提大新竹合併升格案，彰化隻字未提，數日後更在中常會上力挺大新竹提案，也沒提彰化升格，讓部分民進黨人士憂心。

黨內人士表示，彰化原不急著爭取在下屆大選前升格，因新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，蔡總統表示支持後，預料地制法修正及新竹縣市合併升格案可順利通過，如果彰化沒有一併升格，恐讓提案的民進黨立院黨團總召柯建銘坐實係為了林智堅「找工作」的質疑，屆時若彰化沒升格，情何以堪？

彰化縣府核心人士指出，彰化如果無法升格，罪在中央，絕不利於民進黨選情，如果順利升格，縣府因勢利導，是大利多。邱建富也說，彰化爭取升格已是地方共識，如果未能升格，多少會影響選舉。不過，升格後議員席次減少、鄉鎮市長及代表不選，還是有許多人有異見。

「不可能要修法的過了，不用修法的沒過吧。」民進黨彰化縣籍立委黃秀芳指出，彰化不需要修法就能升格，現在議會也通過，相信內政部會通過。在升格議題還沒出現時，她就大力疾呼統籌分配款對彰化不公平，而行政區域畫分法和財畫法等要趕快修法，避免窮縣更窮。

國民黨彰化縣籍立委謝衣鳯說，執政黨目前只關注竹竹併，並未提及合併升格後的縣市發展完整規畫；彰化縣升格獲跨黨派支持，在談大新竹的同時，應整體考量配套，不能頭痛醫頭。