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綠連環重拳打豪宅違建 顏寬恒選情亮紅燈

 記者陳洛薇／台北26日電
民進黨在中二的選戰團隊第一波鎖定顏寬恒家族的私人招待所占用公保地，逼著台中市都發局確認違建、顏寬恒親自開機具拆房子。(本報資料照片)
民進黨在中二的選戰團隊第一波鎖定顏寬恒家族的私人招待所占用公保地，逼著台中市都發局確認違建、顏寬恒親自開機具拆房子。(本報資料照片)

台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒和顏家爭議不斷，繼上次公保地蓋招待所事件後，顏家近日再被爆豪宅違建，地主老夫妻出面控訴顏家強占土地蓋莊園，泛綠媒體同步發動攻勢，藍軍控訴根本是「議顏堂」，雖然黨中央聲援顏寬恒，但黨內憂心情勢翻轉，顏寬恒選情已出現危機。

刪Q獲勝之後，由於顏家優勢在地方組織，藍軍最初認為中二選戰冷處理，對選情較有利，定調「用在地的力量，對抗空降、對抗政黨惡鬥」。民進黨則以空戰全力拉抬黨籍候選人林靜儀聲勢，要把選戰炒熱，四大公投全面獲勝後，更集中火力催化青年和中間選民對地方勢力和黑金的不滿。

熟悉選戰操盤人士分析，民進黨的策略很清楚，就是要強化「顏家就是地方惡霸」的負面形象，第一波鎖定的就是顏家私人招待所占用公保地，逼著台中市都發局確認違建、顏寬恒親自開著怪手拆房子。

招待所風波未平，台中市前新聞局長卓冠廷再爆料，顏家莊園千坪豪宅疑似強占國有地，手法跟公保地招待所可說一模一樣，先取照，再二次施工， 豪宅的車道和大門就是蓋在國有地。林靜儀也呼籲，「盧市長是全台中市民的市長，不是顏家的市長。」

林靜儀競選總部主委是民進黨籍前市長林佳龍，熟悉台中的林佳龍操盤選戰，一系列有節奏的出招，一石二鳥，讓顏家備受質疑，還波及台中市長盧秀燕。綠營預告還有王牌未出，而顏寬恒最近送洗衣精、電動代步車的風波延燒，危機已現。

熟悉選戰操盤人士指出，顏寬恒送選民洗衣精被控涉嫌賄選，顏回應時面露微笑、顯露地頭蛇驕態，稱「送洗衣精是要洗淨被潑的抹黑髒水」，犯了選舉大忌，恐讓年輕選民反感，民進黨更易操作反擊。另外，顏寬恒在臉書表示，他送了輛電動輔助車給遭前立委陳柏惟撞傷的白老先生。貼文一出卻傳出對方拒收，說法成羅生門，又遭酸「強迫中獎」。

熟悉選戰操盤人士表示，選舉法則，哀兵必勝，驕兵必敗，違建爭議已造成傷害，顏寬恒應放低姿態，展現謙卑，強調自己是被綠軍抹黑追殺的受害者，呼籲勿再抹黑，以哀兵姿態、不要強出頭，否則引發年輕人反感，反幫林靜儀催高投票率。

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