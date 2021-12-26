綠連環重拳打豪宅違建 顏寬恒選情亮紅燈
台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒和顏家爭議不斷，繼上次公保地蓋招待所事件後，顏家近日再被爆豪宅違建，地主老夫妻出面控訴顏家強占土地蓋莊園，泛綠媒體同步發動攻勢，藍軍控訴根本是「議顏堂」，雖然黨中央聲援顏寬恒，但黨內憂心情勢翻轉，顏寬恒選情已出現危機。
刪Q獲勝之後，由於顏家優勢在地方組織，藍軍最初認為中二選戰冷處理，對選情較有利，定調「用在地的力量，對抗空降、對抗政黨惡鬥」。民進黨則以空戰全力拉抬黨籍候選人林靜儀聲勢，要把選戰炒熱，四大公投全面獲勝後，更集中火力催化青年和中間選民對地方勢力和黑金的不滿。
熟悉選戰操盤人士分析，民進黨的策略很清楚，就是要強化「顏家就是地方惡霸」的負面形象，第一波鎖定的就是顏家私人招待所占用公保地，逼著台中市都發局確認違建、顏寬恒親自開著怪手拆房子。
招待所風波未平，台中市前新聞局長卓冠廷再爆料，顏家莊園千坪豪宅疑似強占國有地，手法跟公保地招待所可說一模一樣，先取照，再二次施工， 豪宅的車道和大門就是蓋在國有地。林靜儀也呼籲，「盧市長是全台中市民的市長，不是顏家的市長。」
林靜儀競選總部主委是民進黨籍前市長林佳龍，熟悉台中的林佳龍操盤選戰，一系列有節奏的出招，一石二鳥，讓顏家備受質疑，還波及台中市長盧秀燕。綠營預告還有王牌未出，而顏寬恒最近送洗衣精、電動代步車的風波延燒，危機已現。
熟悉選戰操盤人士指出，顏寬恒送選民洗衣精被控涉嫌賄選，顏回應時面露微笑、顯露地頭蛇驕態，稱「送洗衣精是要洗淨被潑的抹黑髒水」，犯了選舉大忌，恐讓年輕選民反感，民進黨更易操作反擊。另外，顏寬恒在臉書表示，他送了輛電動輔助車給遭前立委陳柏惟撞傷的白老先生。貼文一出卻傳出對方拒收，說法成羅生門，又遭酸「強迫中獎」。
熟悉選戰操盤人士表示，選舉法則，哀兵必勝，驕兵必敗，違建爭議已造成傷害，顏寬恒應放低姿態，展現謙卑，強調自己是被綠軍抹黑追殺的受害者，呼籲勿再抹黑，以哀兵姿態、不要強出頭，否則引發年輕人反感，反幫林靜儀催高投票率。
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