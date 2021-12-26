黑白集／「石木欽們」逍遙 司改再失民心

前公務員懲戒委員會委員長石木欽。（本報資料照片）

前公務員懲戒委員會委員長石木欽遭懲戒法院判處罰俸一年，輿論多認輕判，民間司改會董事長林永頌也直言人民可接受嗎？其實，石木欽無論懲戒多重都輕如鴻毛，真正讓人民不能接受的是，石案背後的巨大司法黑幕，會不會永無見光之日？

石木欽位高權重，成為史上遭彈劾 懲戒最高層級的司法官而備受矚目；石案把人民對司法的信賴推下谷底，同案眾多「石木欽們」更讓蔡英文 總統的司法改革決心備受質疑。

石木欽與商人翁茂鍾不當飲宴，並以妻兒名義買進翁公司股票 ，說穿了只是司法界從根腐爛的表瘡。司法院與法務部根據翁茂鍾「現代版百官行述」所載，迄今公布兩波包括法務部前部長曾勇夫、前檢察總長吳英昭、最高行政法院前院長林奇福在內的64名司法人員名單，卻僅11人送監院或受刑事調查。

直言之，整部「百官行述」一旦導向以石案為重心，就是失焦。除了翁茂鍾涉嫌的多起案件，兩波調查查出的部分司法人員所涉案件，以及民間團體告發的石木欽等人涉及貪汙案仍待檢方偵辦，至於逼使年輕銀行經理諸慶恩抑鬰而亡的偽造定存單等案，也正重啟調查中。

石木欽懲戒案只是冰山一角，能否查清翁茂鍾「襯衫飲宴團」可能涉及的貪贓枉法事證，才是蔡英文司改的真正考驗！