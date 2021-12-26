我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

黑白集／「石木欽們」逍遙 司改再失民心

黑白集
前公務員懲戒委員會委員長石木欽。（本報資料照片）
前公務員懲戒委員會委員長石木欽。（本報資料照片）

前公務員懲戒委員會委員長石木欽遭懲戒法院判處罰俸一年，輿論多認輕判，民間司改會董事長林永頌也直言人民可接受嗎？其實，石木欽無論懲戒多重都輕如鴻毛，真正讓人民不能接受的是，石案背後的巨大司法黑幕，會不會永無見光之日？

石木欽位高權重，成為史上遭彈劾懲戒最高層級的司法官而備受矚目；石案把人民對司法的信賴推下谷底，同案眾多「石木欽們」更讓蔡英文總統的司法改革決心備受質疑。

石木欽與商人翁茂鍾不當飲宴，並以妻兒名義買進翁公司股票，說穿了只是司法界從根腐爛的表瘡。司法院與法務部根據翁茂鍾「現代版百官行述」所載，迄今公布兩波包括法務部前部長曾勇夫、前檢察總長吳英昭、最高行政法院前院長林奇福在內的64名司法人員名單，卻僅11人送監院或受刑事調查。

直言之，整部「百官行述」一旦導向以石案為重心，就是失焦。除了翁茂鍾涉嫌的多起案件，兩波調查查出的部分司法人員所涉案件，以及民間團體告發的石木欽等人涉及貪汙案仍待檢方偵辦，至於逼使年輕銀行經理諸慶恩抑鬰而亡的偽造定存單等案，也正重啟調查中。

石木欽懲戒案只是冰山一角，能否查清翁茂鍾「襯衫飲宴團」可能涉及的貪贓枉法事證，才是蔡英文司改的真正考驗！

蔡英文 彈劾 股票

上一則

綠連環重拳打豪宅違建 顏寬恒選情亮紅燈

下一則

新聞評論／蘇貞昌涉假訊息案 警方「無痕拍馬」解套

延伸閱讀

不當飲宴、買股 石木欽判罰354萬

不當飲宴、買股 石木欽判罰354萬
逕付二讀風波 呂秀蓮斥：獨裁者都是人民寵出來

逕付二讀風波 呂秀蓮斥：獨裁者都是人民寵出來
NFL將台灣納入中國 洛台僑團提四大訴求譴責

NFL將台灣納入中國 洛台僑團提四大訴求譴責
NFL將台灣列為中國一部分 洛台僑團抗議提四大訴求

NFL將台灣列為中國一部分 洛台僑團抗議提四大訴求

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
因應疫情許多台人返台過年，許多旅居美國高端人才希望能找到好對象。示意畫面。（記者翁唯真／翻攝）

旅美台人趁年節回台「找對象」 不排斥為伴返台定居

2021-12-19 03:25
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動