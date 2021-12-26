新聞評論／蘇貞昌涉假訊息案 警方「無痕拍馬」解套

行政院長蘇貞昌（中）涉假訊息案，警方自創巧門為其解套。（記者曾學仁／攝影）

行政院長蘇貞昌稱某肉品業者支持萊豬開放被否認，遭國民黨 立委告發製造假訊息、違反《社會秩序維護法》。警方未依法傳訊即移送法院，法院則以警方未傳訊，逾期移送，裁定不受理。警方刻意技術性迴避傳訊程序，讓蘇揆免於奔波警局並完美閃過裁罰可能，對比升斗小民動輒被「查水表」，真是天壤之別！

蘇貞昌會被控散布假訊息，始作俑者正是蔡政府。蔡英文 總統與蘇貞昌多次要求檢警嚴辦假訊息，並積極宣傳「散播疫情假訊息關三年」。去年台南市國民黨籍議員「太早預告」出現仿冒三倍券遭偵辦，蘇揆還說「移送法辦，剛好而已」；影響所及，警調更賣力「打假」，以散播謠言送辦者成倍翻多，但多獲裁定不罰。

在人民飽受警調恫嚇的同時，卻不斷看到綠營官員民代以斷章取義、偷天換日、移花接木手法釋出假訊息，但都神奇地受到免責保護。例如蔡英文即公然用「反美豬」替換「反萊豬」的公投文字；又如經濟部次長坦承三接工程傷及藻礁 ，蘇貞昌卻說是假訊息，兩人必有一人公然說謊，但警調置若罔聞，唯待檢舉才受理。

警調偵辦的大小眼已經很明顯，更讓人民無法接受的是調查詢問的差別待遇。例如蘇揆愛將、行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭並遭告發散播食安假訊息，但台北市警中正一分局通知他應訊時，不僅安排專屬車位迎接，還封鎖人行道並調虎離山掩護他躲過媒體追問，毫不掩飾的給予特權待遇。

蘇貞昌遭控散布假訊息，警方作為「更上層樓」，明知依法應於兩個月內傳喚蘇揆說明，卻假裝完成程序並函送法院。法官面對此嚴重程序瑕疵怎麼審得下去，更不可能當「背鍋俠」，因而以警方未傳喚當事人致影響訴訟權益裁定不受理。於是，高官船過水無痕；至於人民的告訴權，又豈為警方所在意。

三年前台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，隔了一年，調查局桃園市調處發函台北市警南港分局調查蘇宏達是否涉及散布謠言。《社維法》規定，逾兩個月警方即不得詢問、處罰及移送法院，但警方仍約談蘇宏達並移送士林地院，法院裁定不罰。監察院調查報告提出意見，要求警政署檢討改進，第一項就是已逾時效不得移送。

換言之，警方本應於兩個月內詢問蘇貞昌，之後才能移送法院，卻自創巧門，既不約詢，又拖過兩個月才違法移送，擺明就是讓長官免於奔波警局，又保證法院不受理，多麼高明的「無痕拍馬」之術！

殊不知士林地院裁定不罰蘇宏達，同時也確立了審查原則，包括：如「有所本」即非謠言、政府政策攸關公共利益可受公評、個人意見表達與合理評論自屬言論自由，以及縱引起不特定人瀏覽、回應、分享、討論、爭議亦難認定有影響公共安寧之情事。這些原則並多為各地院裁定時援用為不罰之理由。

對比雙蘇案，更可彰顯司法偵審貴在探尋真理，而非因人設事。可惜，警方處理蘇貞昌案，只想到如何為長官開方便之門，反而讓蘇揆失去一個透過司法打臉在野黨立委的機會，更背負了坐享特權罵名。當然，也或許是警方相信蘇揆所言「無所本」確屬造謠，只好設巧門幫他開脫。

面對質疑，蘇貞昌說不要浪費司法資源，內政部長徐國勇則稱警方與法院的法律解釋有落差，一個強詞奪理，一個心虛無比，但都難掩蓋此案「三輸」的結局：警方輸了執法威信、蘇貞昌輸了法院認證機會，而台灣更輸了民主與法治！