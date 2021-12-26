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竹竹併？國民黨攻林智堅：先承諾不選大新竹

台灣新聞組／台北26日電
新竹市長林智堅25日親上火線回應，表示國民黨已經將新竹縣市視為他們的禁臠，好像他們非贏不可。（記者張裕珍／攝影）
新竹市長林智堅25日親上火線回應，表示國民黨已經將新竹縣市視為他們的禁臠，好像他們非贏不可。（記者張裕珍／攝影）

民進黨力推新竹縣市明年合併升格，遭國民黨批是為延續現任新竹市長林智堅政治生命。林昨反批國民黨才把新竹縣市當「禁臠」，阻礙縣市發展。國民黨回擊呼籲林應先承諾「不選大新竹市長」，才能讓人信服提案是為公眾著想。民進黨發言人劉康彥指出，國民黨的說法反而證實國民黨是「因人卡市」，國民黨為了卡住特定候選人，而漠視大新竹民意對於新竹合併升格的期盼。

國民黨表示，林智堅與立法院民進黨總召柯建銘合謀為一黨一人之私趕「竹竹併」，已是「司馬昭之心，路人皆知」，若真為新竹區域長遠發展著想，為何不思考納入苗栗做科技都，並提出財畫法規畫？國民黨質疑，竹竹苗合併升格為何不能等相關法制配套到位後，再於2026完成，而要趕在明年選舉落實？如此明顯「因人設事」不僅引起社會非議，連民進黨內都有雜音。

國民黨表示，沒人反對竹竹合併升格，但應聚焦在如何讓區域有更好發展，需要處理財畫法與產業聚落定位問題，林智堅與柯建銘操作一己之私的「竹竹併」版本，還反批長期在新竹地區執政的國民黨，只是盡顯自己的自私算計。

林智堅批國民黨把新竹縣市視為「禁臠」，新竹縣長楊文科表示，林智堅這個用語不太恰當，「禁臠」是指不容別人染指的東西，是一個不太好的用詞。

楊文科表示，事實上新竹縣市過去各黨派人都曾當選過縣市長，是一個很開明的地方，相信新竹縣市民眾的眼睛都是雪亮的，都是有理智、能分辨是非的。

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