強推竹竹併 柯文哲：民進黨傲慢、傲慢、再傲慢

民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，當年蔡英文總統說謙卑、謙卑、再謙卑，但今天看起來真的是傲慢、傲慢、再傲慢。（圖：民眾黨提供）

民進黨 強推大新竹合併升格，「地方制度法」修正草案前天在立法院闖關逕付二讀遭擋。立法院民進黨團總召柯建銘日藉竹科X基地動土致詞時，點名反對者是「為一己之私」，反對新竹發展，台下的民眾黨立委高虹安大聲怒嗆「你才是一己之私」，氣氛火爆。民眾黨主席、台北市長柯文哲 更直言，當年小英講「謙卑、謙卑、再謙卑」，今天看起來是「傲慢、傲慢、再傲慢」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）25日出席活動致詞酸在野黨「一己之私」， 與民眾黨立委高虹安（左）典禮後持續爭執。（記者許正宏／攝影）

綜合媒體報導，柯建銘在致詞時表示，「這兩天我跟蔡總統被罵很凶…前天立法院不平安，國民黨 鄭正鈐、民眾黨高虹安等立委都在反對新竹發展…，我覺得莫名其妙」。台下的鄭正鈐、高虹安連忙搖手表示反對柯的說法，高虹安更氣得直嗆「你才是一己之私」，音量之大，連在後排十幾公尺外的媒體都聽得一清二楚。

柯建銘致詞完回座，右手邊就坐著鄭正鈐、高虹安，三人在座位上不停交頭接耳。典禮結束後，高虹安仍怒氣未消找柯建銘理論，認為柯不該在致詞場合汙衊她。高虹安表示，她並沒有反對大新竹發展，無法苟同柯建銘在動土場合講這種政黨鬥爭的舉動。

高虹安指出，她反對的是倉促又草率的立法程序，今天如果地制法修正草案逕付二讀，等於立院創下一周內把只修改一個字的法令，在完全沒有經過委員會審查而直接抽出來二讀的先例，反對的是不給任何委員發表意見或實質審查權力，這是大家要捍衛的。

鄭正鈐則表示，逕付二讀是完全把台灣的民主制度踩在腳底下，國會議員連審預算、審法案的權力與責任都被剝奪，「立法院不就變成行政院的立法局了嗎？」

另外，柯文哲批民進黨公投一結束馬上推「竹竹併」，太過權謀，「不可能把台灣人民都當白痴」。「民進黨執政這麼多年，該做的事都不做，且做的很多事一看很明顯就是政治權謀。」柯文哲指出，當初他反對基隆輕軌就是最好的例子，總統都出來宣布了，現在卻什麼都沒有，怎麼確保這次不是騙？政治還是不要太違反價值，用騙的，「奉勸民進黨，當年你們也不是沒有理想。」

對於國民黨批民進黨強推竹竹併是「英」人設「市」、狼狽為「堅」，新竹市長林智堅說，「我沒有非要我選不可」，「國民黨已將新竹縣市視為他們的禁臠，好像他們非贏不可。」