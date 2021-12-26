扁問為何非竹竹併？ 柯建銘：這是可理性討論的大事

民進黨立委柯建銘（左）26日至高雄接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（記者林巧璉／翻攝）

民進黨 立法院黨團總召柯建銘今至高雄上前總統陳水扁 廣播節目，談起新竹縣市合併升格爭議時說，新竹縣市在治理上須一致，不論是建設、交通、教育、環保等，地制法一定要修法，「昨天新竹市長林智堅也說了他不是非選不可，這是可以理性討論的大事。」

柯建銘說，民進黨政治人物被抹黑最嚴重的是陳水扁，第二個就是柯建銘。柯建銘連任九屆立委，陳水扁笑稱，「柯建銘是21年永遠的總召，他最了解阿扁，他也最懂政治難為、總召難為。」

兩人談起最近萊豬公投議題。過去前總統馬英九 當時開放美牛進口，被視為回報美國在台灣政治的支持。當時民進黨反美牛，柯建銘說，民進黨第一次反美牛是反對全牛進口，因當時有狂牛症。第二次反美牛則是希望建立國際標準。柯建銘說，民進黨一定不會雙標，我們站在國家立場上，就是守護台灣。

陳水扁今拿著柯建銘六年前平安夜出書 「大局‧承擔：柯建銘的國會折衝與關鍵承擔」聊到過去的政治大事。柯建銘因扁案至高等法院作證，柯建銘當時說，給民進黨最多錢的就是陳水扁。陳水扁自己也說，自己兩次選總統的3億多台幣補助款全都捐給民進黨。

柯建銘說，當陳水扁從特偵組出來，雙手被銬住的那一刻，台灣人民的感情已經被撕裂了，「一個民選總統這樣被對待，難道陳水扁會跑走嗎？」柯建銘回憶起，自己看到阿扁被押上囚車時，自己與副總統賴清德、前立委高志鵬都不敢互看，「因為我們都在哭」。

柯建銘老家是賣香火的，陳水扁笑稱，柯建銘是被神明養大的。柯建銘書中曾寫馬王政爭、太陽花學運時，都有人因為請示神明而找上柯建銘協調。柯建銘今表示，對於馬王政爭，他的立場就是捍衛憲政體制，監聽已超越憲政的紅線。

陳水扁提起柯的書中曾寫到，引爆馬王政爭的情況就是當時立法院通過八年後教官要退出校園。當時柯與時任立法院長王金平通電話，當時柯說，如果馬英九不認帳，這個法可能也不會過。王金平在電話裡說，我不管他認不認，他再當總統也沒幾年，八年後總統也不是他。這樣的通話內容因為被監聽而被馬英九知道，這也引發政爭的因素。

柯建銘說，過去馬英九執政時，國民黨在國會是多數，但法案卻常被民進黨挑戰，這也導致馬英九對王金平心生不滿。陳水扁則認為，馬王政爭反而讓馬英九滿臉豆花。