孫文學校倡論文「速還真」 贈榮譽博士發行NFT酸蔡英文

反諷論文爭議，孫文學校發行授予蔡總統榮譽博士學位證書。（圖：孫文學校提供）

蔡英文 總統的英國倫敦政經學院博士學位屢遭質疑，國民黨孫文學校總校長張亞中與媒體人彭文正昨天跨洋聯手在總統府前舉辦「論文速還真」活動，由孫文學校發行授予蔡總統榮譽博士學位證書NFT （Non-fungible token，又稱為非同質化代幣），並上架Open Sea交易平台全球酸蔡。

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖表示，這張證書隱藏「政治密碼」，包含博士的「博」少兩點，這兩點將「封存30年」；此外，蔡總統的學號Ｐ81754088，說明是P圖（修圖），並宣揚817是指蔡連任獲817萬票，至於54088則是陳其邁在國會質詢的侮辱用語「哇係恁拔叭（我是你爸爸）」。81754088連在一起的意思，就是讓蔡英文體認到除了投他票的這817萬名選民之外，全民都是他的頭家。

何啟聖表示，蔡英文總統論文真偽紛擾多時，除個人面對誠信道德危機，全體國人也深陷高度國安威脅，既然就缺這張證書，孫文學要就發給她，讓爭議早日平息；全球發行也是要讓全世界知道，中華民國蔡英文總統「真」的有張博士學位證書。

孫文學校表示，這張蔡總統榮譽博士學位證書NFT可以在Open Sea平台上以「以太幣 」進行交易，定價為0.0082「以太幣」計價，約台幣33元，讓一般民眾能夠輕鬆擁有，而又不會低價到糟蹋到總統。