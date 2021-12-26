行憲紀念日批民進黨違憲 朱立倫：已全面獨裁

朱立倫表示，民進黨連最基本的程序正義都不顧，民主憲政正危在旦夕。（記者江婉儀／攝影）

昨是行憲紀念日，國民黨 主席朱立倫在臉書表示，公投後的民進黨 已經鴨霸（台語，意指橫行不講理）到全面執政全面獨裁，連最基本的程序正義都不顧，台灣民主憲政正危在旦夕，唯有團結起來與民意站在一起，才能對抗反民主，不斷傷害憲政的執政黨。

朱立倫說，要捍衛憲政、民主審議精神，必須維持「五權分立、相互制衡」機制，不能讓執政者一黨獨大、架空立法權，傷害人民權益；更要與時俱進，提出與時代潮流相符的憲改主張。

朱立倫主張，未來修憲除提高立法院對考監委員同意門檻外，也要推出「擴大參政權」將「選舉與被選舉權年齡降到18歲」、「恢復閣揆同意權」落實權責相符體制、「環境權入憲」確保台灣永續宜居，以及「動物保護權入憲」提倡尊重生命價值等「憲改四大主軸」，讓憲法更符合人民需求與期待。

朱立倫說，昨天國民黨立院黨團全力擋下民主獨裁的民進黨違反民主程序，意圖將2兆多元（台幣）的中央政府總預算 案與地制法修正草案逕付二讀。

國民黨立委江啟臣也批評，民進黨強行將總預算與地制法修正草案逕付二讀已屢屢違憲，作為掛著民主進步旗幟的執政黨能深刻反思，想想從政初心與創黨初衷，切莫一再踐踏、破壞憲政體制。

此外，明年度中央政府總預算案回復委員會審查，立院八個常設委員會本周全線排審，力拚30日前完成初審。相關人士表示，國民黨召委及黨籍立委將善盡把關責任，該質詢的也會詢問，但因時間有限，除了委員會的審查，藍綠對總預算案的攻防，從逕付二讀、復議回委員會審查、委員會完成初審，下一個戰場將是三讀前的朝野協商。