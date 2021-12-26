「竹竹併」議題延燒／升格搶錢？未必是「好生意」

「竹竹併」看中的不外乎是未來的權與錢，但就算竹竹真的成了「第七都」，拿到的錢其實不一定會變多。圖為新竹市長林智堅（右）、新竹縣長楊文科（左）在2019年大新竹共好合作平台首長會議同台握手。（本報資料照片）

新竹縣市合併升格直轄市議題引發討論。縣市爭取升格，看中的不外乎權力和金錢，其中的金錢就是希望多分到一點中央統籌分配稅款。但在財政收支劃分法未修的情況下，縣市升格並不是可支配所得增加的保證，從財政收入角度來看，不見得是一門「好生意」。

討論縣市升格與中央統籌分配稅款的關係時，要先了解統籌稅款，根據分配辦法，六個直轄市分到總額的61.76%、縣市24%、鄉鎮市為8.24%。要注意的是，分配比率並非鐵板一塊，因為台灣的直轄市從北高、五都到六都，分配比率也跟著調整。

如果新竹縣市合併升格，直轄市的占比也會再調高，未來「七都」就會再根據近三年營利事業營業額、人口、面積、財政能力等指標，共同分配統籌稅款。縣市和鄉鎮市的分配比率則跟著調低。

一般而言，升格後會分配到較多的統籌稅款，但不等於可支配所得會成長。首先，縣市升格後，要負擔的事權增加，像是高中以上、道路養護等業務，改由直轄市負責；此外，社會安全支出等法定補助比率也會降低，又如當地方推動建設，直轄市自行負擔比率也較高。因此一來一往之間，淨增加的財源其實不如想像中多。

許多縣市想升格都是「覬覦」超過六成的統籌稅款分配比率，打著未來經費變多的口號，但這只是絕對金額，若以人口數來看，其實不見得有利，因為六都目前占台灣全國總人口69.45%、逼近七成，統籌款分配比率卻只有61.76%，這個算盤在爭取升格前得好好撥一撥。