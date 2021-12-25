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特赦陳水扁？呂秀蓮籲蔡英文學文在寅

記者蔡晉宇／台北25日電
前副總統呂秀蓮呼籲特赦前總統陳水扁。(本報資料照片)
前副總統呂秀蓮呼籲特赦前總統陳水扁。(本報資料照片)

南韓法務部宣布特赦前總統朴槿惠。前副總統呂秀蓮辦公室昨天表示，呂秀蓮15日曾親函南韓總統文在寅，籲請釋放朴槿惠，該信經由南韓駐台代表轉達青瓦台。如今朴槿惠獲特赦，呂秀蓮進一步呼籲，蔡英文總統特赦前總統陳水扁

呂秀蓮辦公室指出，南韓Media Watch網路媒體近年來已公開推動韓台復交的運動，並與呂秀蓮建立良好關係。2019年她應邀訪韓，在國會議員大廈演講，曾公開關懷朴槿惠，隔天她的妹妹朴槿姈立即趕來向呂秀蓮致謝。

呂秀蓮辦公室表示，呂秀蓮在信中敘述她與朴槿惠的關係，以及南韓與台灣的歷史宿命，並引述上個月她的新書《兩岸恩怨如何了？》建議南韓、日本及台灣應統合成為「東亞金三角」的建議，獲得日韓有識之士的重視，呂秀蓮也將積極推動「2022和平台灣年」的相關活動。對於文在寅已特赦朴槿惠，呂秀蓮公開呼籲，蔡總統應特赦陳水扁。

總統府發言人張惇涵表示，大家對前總統陳水扁的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。

憲法明定，總統依法可行使大赦、特赦、減刑及復權。中華民國歷史上迄今共七次特赦。最近一次為蔡總統特赦布農族原住民王光祿。

前總統陳水扁。(本報資料照片)
前總統陳水扁。(本報資料照片)

呂秀蓮 南韓 陳水扁

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