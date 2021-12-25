新聞眼／藍只學半套 應戰卻自動卸甲

民進黨團總召柯建銘（背對推門者）接連出手讓政府總預算、地制法修法草案逕付二讀，國民黨立委即使霸占主席台也無力制衡執政黨。(記者葉信菉／攝影)

民進黨 一周連兩次在國會發動突襲，朝野立委實質審查的權力形同被閹割，執政的民進黨用多數暴力輾壓民意，引發各界批評，不過，執政黨的霸道獨裁，更凸顯在野黨的軟弱無能。

熟悉議事人士表示，立法院議事處在院會召開前一天傍晚，就會備妥次日院會所需的各項文書，包括議事日程、院會待表決事項、各黨團變更議程的臨時提案等書面資料，「國民黨 團如果認真一點，事先就能掌握民進黨團的動作」，民進黨強勢突襲、「當家鬧事」遭譴責，但國民黨是否也怠惰監督？

據了解，柯建銘發動總預算 案突襲前，早已對黨團成員發出甲動，但國民黨團卻不知不覺，只對黨團幹部及黨籍不分區立委發出動員令，隔天一早發現民進黨團提案變更議程後，在表決後也未要求「重付表決」，形同放棄最後抵抗，自動卸甲。

熟悉議事人士表示，國民黨團不僅不知不覺，事後反應都不如民眾黨。民眾黨團幹事長蔡壁如當天看到變更議程，還機警詢問民進黨團幹部和立委，雖然民眾黨未能提出「重付表決」要求，但至少民眾黨團隨即要求游錫堃重視程序正義、秉公處理。

國民黨近期包括霸占主席台、丟水球、預算書、夜宿議場等招數，可說是向過去民進黨學的。但曾參與立院攻防的資深助理說，「學是學了，卻只學了一半」，國民黨杯葛功力比昔日在野的民進黨差太多，民進黨發動杯葛是「全套劇本」，已想好效應、負面影響、退場時機，還有強化杯葛正當性的論述，這次逕付二讀是相同套路，全案退回原點民進黨還是賺，換到國民黨「如期完成總預算審查」的保證，雖擔負反民主罵名，卻讓議事程序走在民進黨想要的軌道中。

立院資深助理說，國民黨的杯葛只看到抗爭，不會運用議事攻防，甚至不知何時止損，以致常被批評虎頭蛇尾、論述與議場攻防淪為首鼠兩端。