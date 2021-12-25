新聞評論／在野黨集體失能 是蔡政府濫權幫凶

蔡英文總統下令支持大新竹合併升格，立法院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，國民黨立委皆無人到場。(記者吳亮賢／攝影)

公投 投票後短短幾日內，蔡政府連續祭出「新竹縣市合併升格」和「總預算逕付二讀」兩大爭議政策。儘管後者在輿論撻伐下，民進黨 同意收回，但蔡政府的濫權行徑已至為所欲為境地。蔡政府敢如此肆無忌憚，在野黨的無能、散漫顯扮演了最佳「助攻」角色。

蔡政府上台後濫用權力漸成常態，此次公投愈發明顯。在野陣營明知面對的是蠻橫政府，卻無法在主張或策略上站穩制衡立場，反而各自為政，失誤連連。以公投為例，國民黨 主張「四個都同意」，這和民眾黨的「二好二尊重」、時代力量的「三好一壞」其實差距不大。但三黨卻從未聯手合作號召選民，依然各自算計。最後結果，在野黨等於全輸，這是一盤散沙的必然結果。

大獲全勝後，民進黨顯認為自己已無堅不摧，凡事均能手到擒來；因此，公投結束次日即謀畫修《地制法》推促新竹縣市合併升格，妄圖將新竹縣市一舉納入自己版圖。新竹合併升格「讓林智堅可以再選」，只是表面動機；更深的意圖，是拿掉人口限制，讓原本「由下而上」及人口門檻等升格條件，變成中央可以任意主宰誰能升格。

對於如此因人設事、極度擴張中央政府權力、破壞既有升格程序的做法，三個在野黨雖在口頭上皆嚴詞批評，步調卻不一致。尤其國民黨，在精算即使新竹縣市合併升格「自己仍有勝算」後，立即態度曖昧起來，僅提出「合併升格應加入苗栗縣」的對案。殊不知，此議題涉及大是大非，國民黨不堅持國土區畫的應有價值與原則，卻跟著民進黨和稀泥，分明是在炒「分贓」的短線。

國民黨對升格的曖昧是出於算計，但民進黨將總預算逕付二讀，則是全然錯估形勢。民進黨提出「逕付二讀」之議後，第一時間，三個在野黨皆未意識到此案對於民主憲政、權力分立和國會尊嚴的傷害，都輕描淡寫以對。直到媒體發覺此案嚴重，大加撻伐，在野黨們才猛然驚醒，跟進批評蔡政府蠻橫霸道。身處立法監督制衡的第一線，在野黨立委對把關職責如此心不在焉，也難怪蔡政府樂得軟土深掘、得寸進尺。

最後經朝野協商，民進黨同意對此案提出復議，收回「逕付二讀」；這樣的峰迴路轉，絕難稱為在野制衡的「勝利」。「逕付二讀」事件代表蔡政府的霸道與蔑視民主程序，但時力卻指稱這是「兩大黨報復結果」，還要求國民黨應承諾在年底前完成預算審查程序。此舉看似「藍綠各打五十大板」，實際卻是「暗中護航」民進黨，幫大綠開脫，表現了「小綠」的隨侍心態。

同樣離譜的是，國民黨立院黨團竟也同意年底前在委員會審完預算；這等於坐實民進黨是因為國民黨杯葛而逕付二讀的藉口為真，自失立場。事實上，政府並不會因為預算未在時限內審完而停擺，國民黨退卻、時力護航的結果，仍將勝利果實送給蠻橫的民進黨。

至於民眾黨的制衡，則秉持一貫「集中討厭藍綠選票」之原則，對任何政治爭議永遠「只出口、不出力」，甚至批評國民黨的公投戰略是「頭伸出來給人砍」。一副國民黨被打趴，自己即可坐收漁利的姿態。殊不知，柯文哲的首鼠兩端，除混淆是非，也是讓蔡政府一權獨大的幫凶。

公投結束後，朱立倫幾乎是全面「神隱」，未聞任何內部檢討，黨中央似已無法面對政治現實。再加上其他小黨各懷鬼胎，便造就在野黨的集體失能。當民進黨一黨獨大到極致，在野黨縱不被「團滅」，也會變成麻糬任人捏。