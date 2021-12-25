我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

新聞評論／在野黨集體失能 是蔡政府濫權幫凶

聯合報社論
蔡英文總統下令支持大新竹合併升格，立法院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，國民黨立委皆無人到場。(記者吳亮賢／攝影)
蔡英文總統下令支持大新竹合併升格，立法院民進黨團歷經四天三夜排班守議場，國民黨立委皆無人到場。(記者吳亮賢／攝影)

公投投票後短短幾日內，蔡政府連續祭出「新竹縣市合併升格」和「總預算逕付二讀」兩大爭議政策。儘管後者在輿論撻伐下，民進黨同意收回，但蔡政府的濫權行徑已至為所欲為境地。蔡政府敢如此肆無忌憚，在野黨的無能、散漫顯扮演了最佳「助攻」角色。

蔡政府上台後濫用權力漸成常態，此次公投愈發明顯。在野陣營明知面對的是蠻橫政府，卻無法在主張或策略上站穩制衡立場，反而各自為政，失誤連連。以公投為例，國民黨主張「四個都同意」，這和民眾黨的「二好二尊重」、時代力量的「三好一壞」其實差距不大。但三黨卻從未聯手合作號召選民，依然各自算計。最後結果，在野黨等於全輸，這是一盤散沙的必然結果。

大獲全勝後，民進黨顯認為自己已無堅不摧，凡事均能手到擒來；因此，公投結束次日即謀畫修《地制法》推促新竹縣市合併升格，妄圖將新竹縣市一舉納入自己版圖。新竹合併升格「讓林智堅可以再選」，只是表面動機；更深的意圖，是拿掉人口限制，讓原本「由下而上」及人口門檻等升格條件，變成中央可以任意主宰誰能升格。

對於如此因人設事、極度擴張中央政府權力、破壞既有升格程序的做法，三個在野黨雖在口頭上皆嚴詞批評，步調卻不一致。尤其國民黨，在精算即使新竹縣市合併升格「自己仍有勝算」後，立即態度曖昧起來，僅提出「合併升格應加入苗栗縣」的對案。殊不知，此議題涉及大是大非，國民黨不堅持國土區畫的應有價值與原則，卻跟著民進黨和稀泥，分明是在炒「分贓」的短線。

國民黨對升格的曖昧是出於算計，但民進黨將總預算逕付二讀，則是全然錯估形勢。民進黨提出「逕付二讀」之議後，第一時間，三個在野黨皆未意識到此案對於民主憲政、權力分立和國會尊嚴的傷害，都輕描淡寫以對。直到媒體發覺此案嚴重，大加撻伐，在野黨們才猛然驚醒，跟進批評蔡政府蠻橫霸道。身處立法監督制衡的第一線，在野黨立委對把關職責如此心不在焉，也難怪蔡政府樂得軟土深掘、得寸進尺。

最後經朝野協商，民進黨同意對此案提出復議，收回「逕付二讀」；這樣的峰迴路轉，絕難稱為在野制衡的「勝利」。「逕付二讀」事件代表蔡政府的霸道與蔑視民主程序，但時力卻指稱這是「兩大黨報復結果」，還要求國民黨應承諾在年底前完成預算審查程序。此舉看似「藍綠各打五十大板」，實際卻是「暗中護航」民進黨，幫大綠開脫，表現了「小綠」的隨侍心態。

同樣離譜的是，國民黨立院黨團竟也同意年底前在委員會審完預算；這等於坐實民進黨是因為國民黨杯葛而逕付二讀的藉口為真，自失立場。事實上，政府並不會因為預算未在時限內審完而停擺，國民黨退卻、時力護航的結果，仍將勝利果實送給蠻橫的民進黨。

至於民眾黨的制衡，則秉持一貫「集中討厭藍綠選票」之原則，對任何政治爭議永遠「只出口、不出力」，甚至批評國民黨的公投戰略是「頭伸出來給人砍」。一副國民黨被打趴，自己即可坐收漁利的姿態。殊不知，柯文哲的首鼠兩端，除混淆是非，也是讓蔡政府一權獨大的幫凶。

公投結束後，朱立倫幾乎是全面「神隱」，未聞任何內部檢討，黨中央似已無法面對政治現實。再加上其他小黨各懷鬼胎，便造就在野黨的集體失能。當民進黨一黨獨大到極致，在野黨縱不被「團滅」，也會變成麻糬任人捏。

國民黨 民進黨 公投

上一則

民進黨濫用逕付二讀 台民主大退步

下一則

地制法綠再祭二讀 藍突襲擋下批英人設市、狼狽為堅

延伸閱讀

地制法 綠再祭二讀 藍批狼狽為「堅」

地制法 綠再祭二讀 藍批狼狽為「堅」
民進黨撤回逕付二讀 地制法修法草案付委

民進黨撤回逕付二讀 地制法修法草案付委
在野批以戰逼和、民主劊子手 柯建銘：敵人攻擊是勳章

在野批以戰逼和、民主劊子手 柯建銘：敵人攻擊是勳章
新聞眼／綠當家鬧事 立法院比香港立法會高明在哪？

新聞眼／綠當家鬧事 立法院比香港立法會高明在哪？

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺