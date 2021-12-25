學者：民進黨五權盡掌 台灣走向民選獨裁

蔡英文政府贏得選舉後權力極大化，把憲法中的五大權力都握在手中。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 完全執政，卻在國會強勢輾壓、違反程序正義。文化大學教授周陽山表示，台灣民主政治已走向「民選的獨裁」，不只五權盡掌，還抵拒制衡，下一步就是實施獨裁，這比美國情況還糟糕。

周陽山指出，全世界的民主都處在衰敗的趨勢，一是前總統馬英九說的「不自由的民主」，另一是「民選的專制或獨裁」。「不自由的民主」有四個內涵，公民社會缺乏自主性，被政黨所把持；法治不健全，法律隨著執政者的意志改變；媒體自由受操控，無法反映真實民意；民眾缺乏足夠公民意識，受樁腳操控。

周陽山認為，台灣與美國不同的是，美國民主運作較久，分權制衡機制仍然存在，但台灣的這個機制已經消失，民進黨把憲法中的五大權力都握在手中，總預算 案、地制法修正案，都是「只要我喜歡有什麼不可以」；民進黨贏得選舉後權力極大化，所有的制衡機制全部消弭，下一步就是實施獨裁，勝者通吃，而且吃乾抹淨。

台師大政研所教授曲兆祥認為，民主缺乏制衡的力量，就會有現在的情況，這是結構造成，目前是一個大黨、一個中型政黨再加上兩個小黨，而後三者加起來都無法撼動民進黨，這種現象不可能靠道德訴求，而國民黨 的制衡若都是一切按規矩走，根本無法阻止民進黨。

曲兆祥認為，可以說這是「政治霸凌」，總預算案經過政治霸凌的操作後，雖退回委員會，但國民黨答應期限內審完，這看在美國人眼裡一定羨慕死，聯邦政府多次因為反對黨不通過預算，連薪水都沒法付。

台大政治系教授王業立則表示，民進黨在這兩個案子上都想採取逕付二讀的作法，有違一般民主國家應有的作為，如果成為常態，會對立法院的議事功能產生很大衝擊。他指出，制約一黨獨大的最後希望，仍是選民的覺醒。

東華大學教授施正鋒批評，國會審預算是幫人民看管荷包，民進黨政府豈可顛倒是非、怪罪在野黨監督，蠻橫逕自送院會二讀？美國自從1980年以來，有十次聯邦政府因為預算沒過關門，老百姓不會罵反對黨杯葛。