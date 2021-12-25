地制法綠再祭二讀 藍突襲擋下批英人設市、狼狽為堅

民進黨團擬將地制法修法草案逕付二讀，國民黨立委不滿衝上主席台，藍綠爆發推擠衝突，立法院長游錫堃隨即宣布院會休息。（記者葉信菉／攝影）

總預算 案逕付二讀惹議後，民進黨 立院黨團原本打算昨天再將地制法修正草案也逕付二讀，但在國民黨 團杯葛下撤案，改為交付委員會審查。國民黨立委批評，民進黨「『英』人設『市』、狼狽為『堅』」，蔡英文總統、民進黨團總召柯建銘為新竹市長林智堅一人強推修法，「吃相難看」。

來源：聯合新聞網

民進黨團強行修法，連黨內都看不下去。民進黨台北市議員王世堅批評，大新竹合併表面合法，卻不正當，且抛棄苗栗縣非常不公平，這是權力的傲慢。民進黨立委陳歐珀說，在改制過程中，不應讓任何國人成為二等國民，建議兩年內完成行政區畫法與財畫法修法，避免「窮縣愈窮、富都愈富」。

歷經四天三夜排守立院議場大門，民進黨團昨天搶先遞案，將地制法修正草案列入院會報告事項，未料表決時，國民黨立委陳玉珍發現，柯建銘竟打算突襲將地制法修正案逕付二讀，國民黨立委隨即「反突襲」衝上主席台，擋下民進黨再祭「逕付二讀」老招。

國民黨團總召費鴻泰說，柯建銘先前才搞總預算案逕付二讀，現在又推地制法修法，只為了林智堅，根本是破壞民主，社會毒瘤、社會亂源。

立法院長游錫堃宣布休息並召集朝野協商，國民黨團原主張全案退回程序委員會重新排案，但民進黨團拒絕，藍綠黨團最後達成共識，民進黨團再撤回逕付二讀案，改付委審查。至於民眾黨、時代力量黨團要求委員會須召開公聽會，民進黨團拒絕。

院會恢復後，在野黨團仍提議將地制法修正案退回程序委員會，但遭民進黨團以人數優勢否決，時代力量寫下「堅決反對多數暴力」布條表達抗議，在野黨團更合力高舉布條。最終地制法修正草案交付內政、司法委員會審查。

柯建銘昨表示，立法院很多事情都是連動，事先都有沙盤推演，沒有突然逕付二讀，「逕付二讀也是議事程序的一種」。至於總統有沒給壓力？柯建銘說，跟總統沒關係。柯說，身為執政黨，肩負通過總預算案的責任，但國民黨沒有什麼事情幹不出來，所以先前透過將總預算案逕付二讀的方式，讓國民黨願意協商，並確保總預算案完成三讀的時間。柯也說，若要逕付二讀也不是做不到，只是擔心國民黨翻臉不認協商結論，卡住總預算案，所以仍有顧忌。

民進黨立委預估，若要趕上大選，必須在明年6月底前完成修法，考量後續行政程序，一月臨時會完成三讀比較保險。

國民黨團昨晚發新聞稿，抨擊這是因人設事的草率修法，要求行政院提出對案，並同時修正財畫法、行政區畫法，再這樣「惡奴欺主」，遲早會被人民趕下台。

國民黨團書記長陳玉珍表示，黨團立場是可以接受地制法修正草案付委審查，但不能再接受遭逕付二讀。昨天黨團大會決議，只要民進黨團提出將地制法修正草案逕付二讀，國民黨團就會「反突襲」攻占主席台癱瘓議事，絕對不能讓逕付二讀提案進入表決，否則就是杯葛失敗。

林為洲說，國民黨團事先評估，民進黨團將地制法修正草案逕付二讀的可能性「一半、一半」，因此進議場後，負責發號施令的陳玉珍就緊盯書面遞案狀況，他則負責「衝組」，只要陳一發現民進黨團提案突襲，黨籍立委就會隨即進攻杯葛。