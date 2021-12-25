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民進黨濫用逕付二讀 台民主大退步

記者 蔡晉宇、林政忠
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）原本打算24日將地制法修正草案也逕付二讀，但經在野黨聯手杯葛下撤案，改為交付委員會審查。（記者葉信菉／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）原本打算24日將地制法修正草案也逕付二讀，但經在野黨聯手杯葛下撤案，改為交付委員會審查。（記者葉信菉／攝影）

前總統陳水扁有一句經典名言：「衝突、妥協、進步」，從總預算到地制法修法，民進黨複製貼上「逕付二讀」招式，對在野黨以戰逼審，立法院宛如一場鬧劇，藍綠自認衝突、妥協，最後換來「各說各話的進步」；執政黨若將逕付二讀視為國會的超車捷徑，無疑是台灣民主大退步。

公投大戰上周剛結束，執政黨「勝利者謙卑」還保持不到三天，民進黨團隨即恢復「政治狼性」，在立法院主導發動總預算逕付二讀攻勢。在議事規則中，所謂逕付二讀即是「終止委員會審查」，一改太陽花學運後所標榜的立法院委員會中心主義路線。黨政人士不諱言，社會輿論一面倒抨擊民進黨逕付二讀的政治操作，「民主進步變民主退步」，當家鬧事的罵名，讓決策高層也有所顧忌。

民進黨地制法修法的論述乍聽有其正當性，仔細思考卻不無矛盾：例如大新竹合併稱為了晶圓聚落發展，卻刻意切割苗栗，城鄉差距可能讓窮縣更窮；修法放寬竹竹併升格可不受限人口門檻，但橫在眼前的是彰化縣早已超過125萬人口仍無法升格，顯然是選擇性雙標、圖利特定縣市。

民進黨團總召柯建銘24日坦言，逕付二讀也是議事規則，各種情況早有沙盤推演，逕付二讀凸顯在野黨「為反對而反對」。不過，反過來看，民進黨老謀深算，早有以戰逼審的盤算，儘管民進黨戰術得分，卻露出執政黨「為通過而通過」的真面目。

蔡英文總統一聲令下，民進黨各派系不敢不從，但在野時百家爭鳴，執政後變成唯我獨尊。蔡政府獨霸修法，反而是非主流的前總統陳水扁、民進黨大老林濁水紛紛提出警語，前副總統呂秀蓮也憂心，重演昔日美麗島時代的威權危機。扁朝政治人物早已遠離蔡政府當權派核心，卻更能從邊緣直指問題核心。

「衝突、妥協、進步」是陳水扁闖蕩江湖的政治三部曲，民進黨如今複製貼上，看似進二步退一步，退的那一步，卻是台灣民主的一大退步。

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