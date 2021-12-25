綠修地制法橫行 游盈隆：全台相對剝奪感怒火燒

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

民進黨 強推「地方制度法」修法為大新竹升格解套，甚至希望該草案能逕付二讀，台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書指出，「全台強烈相對剝奪感的怒火將開始點燃」，然而在野黨的表現「比較像寵物」，野性全消，起不了制衡作用。

綜合媒體報導，游盈隆說，民進黨挾立院絕對多數的優勢，並獲總統兼黨主席蔡英文 強力背書，「地制法」修正草案付委應可輕騎過關，但付委後執政黨要怎麼說服在野黨和社會大眾？

他指出，2022選舉已在眼前，單獨升格大新竹市，必將遭受群起質疑。若除了大新竹市，再增加彰化縣為第八都，或雲嘉嘉合併成為第九都，屏東、南投、苗栗、基隆、宜蘭、花蓮、台東、澎湖將何以自處？強烈相對剝奪感的怒火和疑慮將由下而上，蔓延全島。

他說，面對執政黨為所欲為，加起來45席的在野黨，國民黨 、民眾黨和時代力量，看來只能勉強抗爭，把動作做出來，吹鬍子瞪眼睛，徒呼負負，無可奈何。

游盈隆回想1980年代解嚴前後，黨外只靠不到10個立委就可以在立法院橫衝直撞，強力抗爭，主導議事。今天的在野黨立委比較像寵物，野性全消，缺一口真氣，起不了制衡作用，「藝高人膽大」的立委很少。

游盈隆指出，大新竹市升格倡議牽動了台灣6都16縣市長期不合理的行政區畫，大新竹市升格固然可以促進地方發展，但無可避免將進一步惡化全國資源與價值的重分配，「富都愈富，窮縣愈窮」的悲慘處境。

游盈隆也說，如果要考慮「縣市平等，國民平等」，以及讓台灣各地更充滿生機，其實應跳脫「單一制國家」的迷思，打破長期以來中央集權與集錢的體制，終結6都16縣市長期不均衡、不合理的畸形發展，開始思考台灣邁向聯邦制的重大課題。