綠強推第7都 藍邀竹苗發聲「殺豬也讓豬叫一聲」

民進黨強推第七都，前總統馬英九說非常不妥，應該要大家都討論好，台灣其他地方也要一併考慮。 （本報資料照片）

民進黨 推動大新竹變第七都，攸關大新竹合併升格的地方制度法修正草案，昨天交付立法院內政委員會審查。國民黨 籍召委林為洲表示，後續的審查國民黨團將堅守兩個原則：一要有行政院版，二要舉辦公聽會與地方說明會，邀相關縣市長、議長來發聲，「殺豬也要讓豬叫一聲」。

台北市長柯文哲昨說，民進黨不要為了政黨利益犧牲國家利益。前總統馬英九 說，若只是為了一個人而做這樣的決定，非常不妥，應該要大家都討論好，台灣其他地方也要一併考慮。

國民黨主席朱立倫昨說，行政區域重畫必須搭配生活圈規畫，27日將邀新竹縣市、苗栗縣等地方首長、議長與立委一起開記者會表達訴求，推動「2026竹竹苗科技都」才是正軌、正途。

朱立倫說，竹科包含新竹縣市與苗栗縣的竹南跟銅鑼科學園區，討論大新竹行政區域重畫怎麼可以把苗栗丟下不管？立法院應定下心來思考整個台灣區域、國土重畫，絕不能因人設事；而財畫法如果沒過，所有的升格都是假的。

林為洲表示，正因國土規畫與縣市升格須慎重，法案審議過程應辦公聽會讓相關縣市的縣市長、議會議長，如竹竹苗，甚至此次變革被點名到可能也符合資格的彰化縣、雲林縣與嘉義縣市都有表達意見權利。

新竹縣長楊文科昨說，蔡總統與民進黨從來不和新竹縣溝通與討論，國土規畫、縣市合併不是兒戲，「怎可以用這麼粗暴、蠻橫、不講理方式進行？」苗栗縣長徐耀昌也說，竹縣竹市合不合併，真的跟苗栗一點關係都沒有，苗栗要不要跟其他縣市合併，不必別人來下指導棋。

民進黨立法院黨團強勢主導地制法修法，形同光速推動大新竹合併升格，黨內難掩憂心，民進黨人士指出，「大新竹若橫柴入灶，恐怕會有後遺症」。

有立委質疑，這是替新竹市長林智堅延續政治路而量身打造的修法，即便順利完成修法，明年大新竹市選舉，在併入藍大於綠的新竹縣後，民進黨恐怕完全討不到便宜。