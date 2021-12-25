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CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

黑白集／竹竹併錦上添花 恐蹈「脫北潮」覆轍

黑白集
縣市合併六都變九都？「竹竹併」成關注焦點。 （圖片來源/unsplash）
縣市合併六都變九都？「竹竹併」成關注焦點。 （圖片來源/unsplash）

蔡總統下令要力推新竹縣市合併升格，以為如此即可打造新竹都會新風貌。殊不知，這只是「錦上添花」，新竹縣市目前的發展已相當亮麗，兩縣市分居全台平均家戶所得最高的第二、三名。一般人可能想像不到，新竹縣的家戶所得其實還比新竹市高；所以，現在是誰併誰？

蔡英文顯然是「都市化」的愛好者，但要把全台從六都變九都，不必想想後遺症嗎？台北市就是最好的例子，首都的政經地位帶來工作機會和人潮，但隨之而來的是高房價、高消費、交通和居住壅塞。近幾年，台北市出現「脫北潮」，每年淨移出人口多達四萬多人，這是物極必反現象。

德國就是講究一個區域均衡的國家，全國沒有一個國際超級大都會，首都柏林也不過300多萬人，比新北人口還少。然而，德國在每州都有一個核心城市，作為區域重鎮。例如，法蘭克福人口不過75萬人，卻扮演著全歐空中通衢及金融中心的角色。

新竹縣市受惠於前人的遠見及市民的勤奮，這些年蒸蒸日上。優秀的工程師，欣欣向榮的產業，更創造了當地年輕化、高所得化的特質。簡單地說，「竹竹併」是政治攀附現實，新竹縣市不升格已發展得很好。怕就怕，升格引來財團壓境炒作土地房價，搞到民眾都住不起，還得被迫外流。

德國 房價 大都會

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