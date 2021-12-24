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逕付二讀風波 呂秀蓮斥：獨裁者都是人民寵出來

記者劉懿萱／新北24日電
呂秀蓮認為，所有獨裁者都是人民寵出來的，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任。（記者劉懿萱／攝影）
呂秀蓮認為，所有獨裁者都是人民寵出來的，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任。（記者劉懿萱／攝影）

立法院民進黨團昨日將總預算案從委員會抽出逕付二讀，引發在野黨強烈不滿。前副總統呂秀蓮昨出席活動，會後受訪直言看到報紙「嚇一跳」。呂認為，民進黨起碼還是要善盡程序正義，同時喊話國民黨要振作，不要因為公投就洩氣。最後，呂說「所有獨裁者都是人民寵出來的」，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任。

呂秀蓮表示，雖然2024年不遠，但這兩年台灣處在一個可能會打戰的階段，如果這兩年沒有把握住的話，大概就沒有機會了。若執政者一天到晚只想要選2024總統，要怎麼帶領國家？且若繼續朝大野小，自己已經看到當年美麗島時代不祥的預兆，權力太大絕對不是民主的真義。

呂秀蓮昨日出席「新女性 Her-Story 50周年巡迴展」首場特展，展出與呂秀蓮相關的近代台灣重大歷史事件的相關照片與文物。針對民進黨立院黨團日人數優勢，在立法院會以突襲表決方式，通過將明年度中央政府總預算案，公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀。呂秀蓮在會後受訪時，直言自己打開報紙嚇了一跳。

呂秀蓮說，自己也當過立法委員，知道過去國民黨那種一黨獨大，很難令人忍受，沒有想到換了一個黨，還是回到一黨獨大，很痛心。呂說，民進黨解釋是因為國民黨拒審所以不得已，但起碼還是要善盡程序正義，立法院是代表全民，審議預算是很重要的。

此外，四大公投於18日落幕，4項公投項目皆是不同意票大於同意票，外界認為四大公投為倒閣公投，因此現在結果過關，除了行政院長蘇貞昌動向備受關注，恐怕也會牽動2024總統選情。前總統陳水扁曾說，2024的劇本早就寫好了，只是不能偷看，要看蔡總統的意思，相信蔡會提一個很強的候選人，但是是誰沒人知道。

呂秀蓮說，執政黨花這麼大的力氣，結果也沒有贏多少，如果政黨還是繼續對立，越明顯的一黨獨大，人民都會很焦慮，可能要考慮三黨政治，而不要習慣過去的兩黨。若有強而力的第三黨，加入運作良性競爭，人民才能獲利。

呂秀蓮 公投 預算

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