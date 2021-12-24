宜蘭總預算逕付三讀 地方有樣學樣？ 綠批暴力

宜蘭縣議會昨天審查縣府明年度總預算時，議會未依慣例進行黨團協商，會議主席議長張建榮擬採表決，綠營不滿以退席抗議，最終無異議通過總預算案，逕付三讀。（圖：翻攝自「宜蘭縣議會直播頻道」）

立法院民進黨 團挾絕對多數優勢，前天突襲表決通過將中央政府總預算 案逕付2讀引發爭議。惡例一開地方也跟進，宜蘭縣議會昨審查縣府明年度總預算時，民進黨團雖對多項預算有疑義，但國民黨 也出招，未依慣例進行黨團協商程序，會議主席議長張建榮以預算審查太過冗長為由擬採表決，綠營不滿以退席抗議，最終無異議通過總預算案，「逕付三讀」。

宜蘭縣議會昨召開臨時會討論縣府明年度總預算，議員有34席，其中，國民黨13席包含議長張建榮，民進黨10席、親民黨1席，無黨籍雖有10席，但不少人立場偏藍，都支持國民黨政策，民進黨在立法院有人數優勢，到了地方卻吃苦果。

民進黨議員昨對預算部分保留項目表達質疑，藍綠一陣攻防後，雙方仍未有共識，會議主席議長張建榮表示，這次已充分討論，再討論下去只是意氣用事，隨後提出表決，卻引起綠營反彈。張建榮直言，「立法院不用經過聯席委員會討論就逕送二讀」，認為綠營並非真的想協商，只是想刻意刁難而已，不如直接以表決處理，同時宣布休息十分鐘。

休息結束後，民進黨團努力希望進行政黨協商未果，決定退席表示抗議，議長張建榮就在綠營議員全部缺席，議場內無人提出異議，在尚未動用表決權情況下，直接宣布5項預算通過並逕付三讀。

在議長宣布預算逕付三讀後，民進黨團隨即痛批宜蘭縣議會上演「政治暴力秀」。總召陳俊宇說，民進黨團考量人數不足，寡不敵眾，因此退席以表抗議，沒想到議會首度在審查總預算有疑義時，在沒有進行政黨協商取得共識，國民黨團就要動用表決權，將總預算強渡關山、護航過關，實在野蠻。

國民黨縣議員黃琤婷回擊，此預算審議是經過延會續審，從小組審查到聯席審查會逾1個月，讓議員充分審查討論，符合程序。「若經嚴格縝密審查程序，還被說是多數暴力，那立法院民進黨團偷渡中央政府總預算案逕付二讀，這又算是什麼？雙標也太嚴重吧！」

議長張建榮昨受訪強調，議會是經過聯席會審查，並未像立法院這麼鴨霸，整個過程都合法。