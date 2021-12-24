我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

宜蘭總預算逕付三讀 地方有樣學樣？ 綠批暴力

記者林佳彣／宜蘭24日電
宜蘭縣議會昨天審查縣府明年度總預算時，議會未依慣例進行黨團協商，會議主席議長張建榮擬採表決，綠營不滿以退席抗議，最終無異議通過總預算案，逕付三讀。（圖：翻攝自「宜蘭縣議會直播頻道」）
宜蘭縣議會昨天審查縣府明年度總預算時，議會未依慣例進行黨團協商，會議主席議長張建榮擬採表決，綠營不滿以退席抗議，最終無異議通過總預算案，逕付三讀。（圖：翻攝自「宜蘭縣議會直播頻道」）

立法院民進黨團挾絕對多數優勢，前天突襲表決通過將中央政府總預算案逕付2讀引發爭議。惡例一開地方也跟進，宜蘭縣議會昨審查縣府明年度總預算時，民進黨團雖對多項預算有疑義，但國民黨也出招，未依慣例進行黨團協商程序，會議主席議長張建榮以預算審查太過冗長為由擬採表決，綠營不滿以退席抗議，最終無異議通過總預算案，「逕付三讀」。

宜蘭縣議會昨召開臨時會討論縣府明年度總預算，議員有34席，其中，國民黨13席包含議長張建榮，民進黨10席、親民黨1席，無黨籍雖有10席，但不少人立場偏藍，都支持國民黨政策，民進黨在立法院有人數優勢，到了地方卻吃苦果。

民進黨議員昨對預算部分保留項目表達質疑，藍綠一陣攻防後，雙方仍未有共識，會議主席議長張建榮表示，這次已充分討論，再討論下去只是意氣用事，隨後提出表決，卻引起綠營反彈。張建榮直言，「立法院不用經過聯席委員會討論就逕送二讀」，認為綠營並非真的想協商，只是想刻意刁難而已，不如直接以表決處理，同時宣布休息十分鐘。

休息結束後，民進黨團努力希望進行政黨協商未果，決定退席表示抗議，議長張建榮就在綠營議員全部缺席，議場內無人提出異議，在尚未動用表決權情況下，直接宣布5項預算通過並逕付三讀。

在議長宣布預算逕付三讀後，民進黨團隨即痛批宜蘭縣議會上演「政治暴力秀」。總召陳俊宇說，民進黨團考量人數不足，寡不敵眾，因此退席以表抗議，沒想到議會首度在審查總預算有疑義時，在沒有進行政黨協商取得共識，國民黨團就要動用表決權，將總預算強渡關山、護航過關，實在野蠻。

國民黨縣議員黃琤婷回擊，此預算審議是經過延會續審，從小組審查到聯席審查會逾1個月，讓議員充分審查討論，符合程序。「若經嚴格縝密審查程序，還被說是多數暴力，那立法院民進黨團偷渡中央政府總預算案逕付二讀，這又算是什麼？雙標也太嚴重吧！」

議長張建榮昨受訪強調，議會是經過聯席會審查，並未像立法院這麼鴨霸，整個過程都合法。

預算 民進黨 國民黨

上一則

外長冷對斷交 只顧賣力撕核食標籤

下一則

若宏台斷交是否下台？吳釗燮：別觸霉頭

延伸閱讀

又要逕付二讀 綠多數輾壓推地制法修法 朝野爆衝突

又要逕付二讀 綠多數輾壓推地制法修法 朝野爆衝突
民進黨團24日復議 總預算退回委員會

民進黨團24日復議 總預算退回委員會
2兆總預算逕付二讀連6錯 專家批國會墮落

2兆總預算逕付二讀連6錯 專家批國會墮落
立院黨政協商 在野籲退回委員會

立院黨政協商 在野籲退回委員會

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天