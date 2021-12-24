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新聞眼／綠當家鬧事 立法院比香港立法會高明在哪？

記者 周志豪
民進黨立院黨團22日以人數優勢，把高達2兆2620億元的明年度中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀，在野黨團同聲痛批。（本報資料照片）
民進黨立院黨團22日以人數優勢，把高達2兆2620億元的明年度中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀，在野黨團同聲痛批。（本報資料照片）

中央政府總預算逕付二讀鬧劇可望落幕，熙攘4天看似回到原點，卻已逼得曾傲嬌罷審民進黨政府預算的國民黨團被迫成審議急先鋒，「當家鬧事」以戰逼降，除反映朝野互信不足，火力示範下更凸顯朝野實力的不對稱。

中央政府總預算隔年1月處理幾成慣例，特別是當前朝野關係如此惡化，臨時會再處理總預算早是朝野未說出的「共識」，這也是為何11月底國民黨團高喊罷審預算，不僅其他黨團不當回事，就連國民黨團內都認為只是虛晃一招原因。

至於民進黨指控總預算案1月才過，將導致政府停擺、軍公教加薪遲發等問題，更根本不應拿來說嘴，從馬政府到蔡政府已多次1月總預算才過，怎就沒有狀況？

更何況當初補救機制修法，還是行政院長蘇貞昌與民進黨團總召柯建銘連署推動。

國民黨團在公投前已釋善意，表態公投過後會全力排審總預算案，包含國防、經濟與司法等進度落後委員會，周一也已確實積極審查，民進黨卻到周二還以國民黨罷審預算為由將總預算案逕付二讀，怎麼看都只是柯總召找理由藉機開戰。

探究民進黨堅持將總預算案逕付二讀原因，或許有要確保預算完成審查，但更多恐怕是要出一口對國民黨團這些日子杯葛議事的鳥氣，特別在國民黨定位不信任投票的4項公投遭否決後，民進黨趁勢凌人罷了。

只不過經過這番交手，遭以戰逼和的國民黨，在公投挫敗後幾乎又輸得丟盔棄甲，未來朝野嫌隙只會加深，和解遙遙無期。而當霸道的民進黨「山也可逕付二讀，海也可逕付二讀」後，立法院又比香港立法會高明到那去？

預算 國民黨 民進黨

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