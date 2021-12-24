在野批以戰逼和、民主劊子手 柯建銘：敵人攻擊是勳章
立法院昨協商確定退回明年度中央政府總預算逕付二讀案，但過程中主推的民進黨團總召柯建銘與立法院長游錫堃成在野黨攻擊箭靶，在野齊批柯幾成扼殺國會自主與台灣民主的劊子手。
國民黨立委曾銘宗說，國民黨是因抗議行政不中立與行政部門藐視國會而延遲排審預算，是朝野政治攻防的一部分，柯建銘惡意扭曲、以戰逼和陷害在野黨，居心不良。
國民黨立委陳雪生嗆柯建銘，「千錯萬錯都是你的錯，每次你誤入歧途我都打一通電話給你，給你糾正過來」。國民黨立委李貴敏表示，總預算逕付二讀案，將讓先賢烈士努力的台灣民主制度毀於一夕，還好聽到柯建銘「迷途知返」要撤回逕付二讀案，發言過程還點名柯建銘要「注意聽」。柯聞言冷回，「我沒有迷途，我是看你們要搞什麼鬼」。
國民黨立委楊瓊瓔表示，這次爭議已讓台灣成世界大笑話，民進黨要對破壞體制向全民道歉；20年來總預算案僅3年因選舉提前完成，其他都到隔年1月，柯建銘為何要說審議延宕假消息？
柯建銘不滿楊瓊瓔說逕付二讀是世界大笑話，還要求他道歉，反嗆國民黨團，歷史上有沒有拒審總預算，拒絕朝野協商？
國民黨團書記長陳玉珍說，柯建銘竟然對每個委員會的召委指指點點，說什麼時間沒有排什麼案子，「難道所有的召委都改姓柯嗎？」身為資深國會議員的前輩應該要做比較好的示範。
國民黨立委曾銘宗點名游錫堃不要當民進黨的立法院長，「院長有沒有意見？」游錫堃回說：「你現在是要質詢我嗎？」
國民黨立委楊瓊瓔說，游錫堃被騙了，竟然對外說12月底沒通過，公務人員的薪水會發不出來，但這部分預算財委會早就審完了，不要發布假消息，讓人民恐慌；游回說，「妳誤會了，我的話請妳看我的FB，以我的FB為準，不要道聽塗說。」
楊瓊瓔嗆游錫堃不會當院長可邀前院長王金平當顧問。國民黨立委賴士葆要游別當民進黨派駐立院高級黨工，「被老柯欺負就算了，不要連蘇貞昌都欺負你」。民眾黨立委張其祿也說，游錫堃要堅持住立法院的角色職能，否則今天走下去立法院就是立法局。
面對遭連番質疑，柯建銘說，每個人都罵他可恥沒關係，這段時間的抹黑攻擊應該落幕了，還好他心態健全，「敵人攻擊是我成長的勳章」，當國會守門人會承受攻擊，但該做的事情還是要做，「希望送給立法院一個平安夜。」
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