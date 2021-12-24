在野批以戰逼和、民主劊子手 柯建銘：敵人攻擊是勳章

立法院民進黨團將明年度中央政府總預算逕付二讀引爆爭議，主要運作的民進黨團總召柯建銘成在野黨攻擊箭靶。（記者鄭超文／攝影）

立法院昨協商確定退回明年度中央政府總預算 逕付二讀案，但過程中主推的民進黨 團總召柯建銘與立法院長游錫堃成在野黨攻擊箭靶，在野齊批柯幾成扼殺國會自主與台灣民主的劊子手。

國民黨 立委曾銘宗說，國民黨是因抗議行政不中立與行政部門藐視國會而延遲排審預算，是朝野政治攻防的一部分，柯建銘惡意扭曲、以戰逼和陷害在野黨，居心不良。

立法院協商確定退回明年度中央政府總預算逕付二讀案，國民黨團總召費鴻泰（中）表示這次逕付二讀是破壞民主憲政。（記者許正宏／攝影）

國民黨立委陳雪生嗆柯建銘，「千錯萬錯都是你的錯，每次你誤入歧途我都打一通電話給你，給你糾正過來」。國民黨立委李貴敏表示，總預算逕付二讀案，將讓先賢烈士努力的台灣民主制度毀於一夕，還好聽到柯建銘「迷途知返」要撤回逕付二讀案，發言過程還點名柯建銘要「注意聽」。柯聞言冷回，「我沒有迷途，我是看你們要搞什麼鬼」。

國民黨立委楊瓊瓔表示，這次爭議已讓台灣成世界大笑話，民進黨要對破壞體制向全民道歉；20年來總預算案僅3年因選舉提前完成，其他都到隔年1月，柯建銘為何要說審議延宕假消息？

柯建銘不滿楊瓊瓔說逕付二讀是世界大笑話，還要求他道歉，反嗆國民黨團，歷史上有沒有拒審總預算，拒絕朝野協商？

國民黨團書記長陳玉珍說，柯建銘竟然對每個委員會的召委指指點點，說什麼時間沒有排什麼案子，「難道所有的召委都改姓柯嗎？」身為資深國會議員的前輩應該要做比較好的示範。

國民黨立委曾銘宗點名游錫堃不要當民進黨的立法院長，「院長有沒有意見？」游錫堃回說：「你現在是要質詢我嗎？」

國民黨立委楊瓊瓔說，游錫堃被騙了，竟然對外說12月底沒通過，公務人員的薪水會發不出來，但這部分預算財委會早就審完了，不要發布假消息，讓人民恐慌；游回說，「妳誤會了，我的話請妳看我的FB，以我的FB為準，不要道聽塗說。」

楊瓊瓔嗆游錫堃不會當院長可邀前院長王金平當顧問。國民黨立委賴士葆要游別當民進黨派駐立院高級黨工，「被老柯欺負就算了，不要連蘇貞昌都欺負你」。民眾黨立委張其祿也說，游錫堃要堅持住立法院的角色職能，否則今天走下去立法院就是立法局。

面對遭連番質疑，柯建銘說，每個人都罵他可恥沒關係，這段時間的抹黑攻擊應該落幕了，還好他心態健全，「敵人攻擊是我成長的勳章」，當國會守門人會承受攻擊，但該做的事情還是要做，「希望送給立法院一個平安夜。」