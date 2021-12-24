若宏台斷交是否下台？吳釗燮：別觸霉頭

外交部長吳釗燮。(記者鄭超文／攝影)

蔡政府五年斷交八國，其中六國是在外交部長吳釗燮任內；國民黨 立委昨在立法院稱吳釗燮為斷交部長、中華民國 罪人，指他至今不下台「臉皮厚到極點」，吳釗燮表示無法接受這種說法，並稱台灣與日本、美國等理念相近國家關係有所增進。

國民黨立委陳以信質詢，吳釗燮任內斷交國的數量已是歷任部長內第一名，問吳如何負責？吳釗燮表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉是個威權政府，選舉時抓了所有反對黨人士，我不以為然，「而且也私底下勸說他」。

陳以信稱吳釗燮變斷交部長，是中華民國的罪人，吳釗燮說，「這句話我沒辦法接受」。陳以信接著對吳釗燮說，「你真的要自殺謝罪，以謝國人」，大家希望邦交 穩固，吳釗燮打了這麼多敗仗，真的對不起。

立委林德福說，任內斷六國，部長應下台，吳「臉皮太厚，厚到極點」；吳釗燮提高音量回說，外交部在外奮戰，回來卻要面對這種方式羞辱，無法接受。

尼加拉瓜與台灣斷交後，外界關切台灣與宏都拉斯外交關係，吳釗燮昨說，「目前是沒有問題」；面對立委詢問，若宏都拉斯斷交，是否下台負責？吳釗燮回說，「不要觸我們霉頭」。並稱宏國大選後，台方已與對方陣營的主要人物接觸與溝通，發現台宏邦交關係「是沒有問題的」。