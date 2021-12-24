迫不及待竹竹併 林濁水：窮縣就認命吧

民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)

蔡英文總統表態支持大新竹合併升格，新竹縣長楊文科日前到總統臉書 留言，質疑把新竹縣市民眾當二等公民；行政院長蘇貞昌昨天表示，新竹縣市合併不但能增加能量、也符合大多數新竹縣市民眾的期待，總統也明確表示迫不及待，希望大家一致支持。

不過，民進黨 大老林濁水質疑，苖栗和新竹縣市合計155萬人，要升格人口不成問題，大動干戈修法根本不是為合併大新竹，而是為排除苗栗而量身定做；竹科晶圓聚落早已延伸到苗栗的竹南、銅鑼，修法也是為了排除苗栗，「什麼晶圓聚落，堂堂執政者，真虧說得臉不紅、氣不喘」。

林濁水也指出，新竹市平均所得超過六都，新竹升格後，城鄕差距更大，何況強化新竹晶圓聚落，豈不就是弱化其他地方發展晶圓條件，總統的意思是，「窮縣就認命吧」。

楊文科發出聲明，指竹竹合併讓大家有許多猜疑，他不願意去揣測，但非常不服氣，無法接受用強迫方式讓竹竹合併升格，民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅斷章取義，將自己的主張推到他的頭上。

林智堅昨拿出楊過去寫下「共同協商加速修法力拚第七都」的臉書貼文，反問「不知道楊縣長是忘記了，還是害怕想起來？」楊文科昨反批，林只擷取上半段，他的下半段強調合併升格要共同協商、溝通討論、凝聚共識，「不知是林市長沒有看到，還是幕僚沒有提醒？」

國民黨 立委林為洲說，楊是大新竹合併升格案當事人，最了解新竹縣民想法，是他鼓勵楊到蔡臉書回文。他說，新竹縣市民眾對縣市合併升格有期待，但不是以匆促立法、因人設事方式，明年就要適用，有這麼急嗎？