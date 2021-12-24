我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

迫不及待竹竹併 林濁水：窮縣就認命吧

台灣新聞組╱台北24日電
民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)
民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)

蔡英文總統表態支持大新竹合併升格，新竹縣長楊文科日前到總統臉書留言，質疑把新竹縣市民眾當二等公民；行政院長蘇貞昌昨天表示，新竹縣市合併不但能增加能量、也符合大多數新竹縣市民眾的期待，總統也明確表示迫不及待，希望大家一致支持。

不過，民進黨大老林濁水質疑，苖栗和新竹縣市合計155萬人，要升格人口不成問題，大動干戈修法根本不是為合併大新竹，而是為排除苗栗而量身定做；竹科晶圓聚落早已延伸到苗栗的竹南、銅鑼，修法也是為了排除苗栗，「什麼晶圓聚落，堂堂執政者，真虧說得臉不紅、氣不喘」。

林濁水也指出，新竹市平均所得超過六都，新竹升格後，城鄕差距更大，何況強化新竹晶圓聚落，豈不就是弱化其他地方發展晶圓條件，總統的意思是，「窮縣就認命吧」。

楊文科發出聲明，指竹竹合併讓大家有許多猜疑，他不願意去揣測，但非常不服氣，無法接受用強迫方式讓竹竹合併升格，民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅斷章取義，將自己的主張推到他的頭上。

林智堅昨拿出楊過去寫下「共同協商加速修法力拚第七都」的臉書貼文，反問「不知道楊縣長是忘記了，還是害怕想起來？」楊文科昨反批，林只擷取上半段，他的下半段強調合併升格要共同協商、溝通討論、凝聚共識，「不知是林市長沒有看到，還是幕僚沒有提醒？」

國民黨立委林為洲說，楊是大新竹合併升格案當事人，最了解新竹縣民想法，是他鼓勵楊到蔡臉書回文。他說，新竹縣市民眾對縣市合併升格有期待，但不是以匆促立法、因人設事方式，明年就要適用，有這麼急嗎？

臉書 民進黨 國民黨

上一則

「議顏堂」比「宏荒」 NCC主委裝視障？

下一則

外長冷對斷交 只顧賣力撕核食標籤

延伸閱讀

感謝南韓總統文在寅特赦 朴槿惠：將專心治病

感謝南韓總統文在寅特赦 朴槿惠：將專心治病
考量她健康狀況 南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠

考量她健康狀況 南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠
竹竹併 蔡英文令地制法修正案24日付委

竹竹併 蔡英文令地制法修正案24日付委
竹竹併 綠委憂潘朵拉效應 藍委諷媽割地分產

竹竹併 綠委憂潘朵拉效應 藍委諷媽割地分產

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天