又要逕付二讀 綠多數輾壓強推地制修法

民進黨團擬將地制法修法草案逕付二讀，國民黨立委不滿衝上主席台，藍綠一度爆發推擠，立法院長游錫堃隨即宣布院會休息。(記者葉信菉/攝影)

立院民進黨 團歷經四天三夜排班守議場，今搶先提出議事日程草案，將推動大新竹合併升格的地制法修法草案列入院會報告事項，並以人數優勢通過確認議程；未料民進黨團隨即提案，擬將地制法修法草案逕付二讀，國民黨 立委不滿衝上主席台，藍綠一度爆發推擠，立法院長游錫堃隨即宣布院會休息。

國民黨團總召費鴻泰痛批，民進黨團總召柯建銘破壞民主，「社會毒瘤、社會亂源」，只為了一個新竹市長林智堅，強硬推修法，先前才搞總預算 案逕付二讀，現在又要推地制法修法，無視民主。

國民黨立委江啟臣也秀出民進黨團的提案，地制法修法草案列入報告事項後，民進黨團又擬請院會逕付二讀，由民進黨團召集協商；國民黨立委林為洲批評，昨天朝野協商，才讓總預算案回歸實質審查，民進黨現在又要突襲，推地制法修法，「今天是平安夜，難道是怕台灣沒事幹？」

柯建銘提出地制法修法後，原有11位民進黨立委未連署，但蔡英文總統日前在中常會下令黨公職支持大新竹升格後，各派系都轉向支持。

立委陳亭妃指出，對於整個國土規畫，縣市合併的議題，就是持比較宏觀態度，不反對竹竹合併，但如何從各角度去探討整個國土規畫和財政畫分，不要有大都小縣的疑慮。

正國會昨天也發聲明支持蔡總統主張，並提出修改行政區畫法與財畫法，也要避免「窮縣愈窮、富都愈富」，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇。