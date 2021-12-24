我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

台日2+2會談觸及福島五縣核食開放 未設開放時間表

記者蔡晉宇／台北24日電
台日2+2會談，日方關切福島五縣食品開放議題。(記者蔡晉宇／攝影)
台日2+2會談，日方關切福島五縣食品開放議題。(記者蔡晉宇／攝影)

民進黨日本自由民主黨今天再次舉行執政黨議員2+2會談。日方與會人士自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久與經濟產業部會會長、眾議員石川昭政，在會中皆表達日方對日本福島五縣市食品的高度關切；民進黨代表、立委羅致政表示，雙方皆同意要用科學的方式處理該議題，但並未設下任何時間表。

與會的民進黨立委邱志偉表示，兩位日方代表分別來自茨城縣與福島縣，皆在福島五縣範圍內，會中也都對該地區食品仍禁止輸台表達關切，且感受到日方無論地方政府、產業、國會都很重視這問題。台方則回應，台灣同樣非常重視該議題，會用科學方式、國際標準，來面對這問題。羅致政表也指出，本次會談中，雙方都同意要用科學標準，作為開放與否的客觀依據，但對於具體開放進程，並沒有提到開放時間表。

民進黨轉述，佐藤正久表示此次台日外交經濟2+2會談是繼今年8月台日外交國防2+2的第二次會談，希望能再次透過兩執政黨間的討論促進政策體現，並補足雙方的外交關係，而今日的會談主要是針對經濟外交及經濟安保的部分來做討論。

對於今年被中國以害蟲為由禁止進口的台灣釋迦，佐藤正久表示，希望能透過與台灣貿協的合作，開闢釋迦在日本的市場，台灣和日本互為重要的貿易夥伴，近期的交流包括台灣正式表明要參加CPTPP，另外台積電也將在日本茨城縣開發半導體，並於熊本縣設廠；而日本方面，也已在國會臨時會中通過5G相關法案，且預計提出強化半導體的相關法案，此次的討論除包含上述議題，也希望能就台日經濟議題及印太地區與他國的合作進行討論。

石川昭正指出，自己曾代表青年局來訪台灣，身為自民黨經濟產業副會長，也特別帶上來自台灣的椪柑表達對於台灣水果的支持，希望可以一邊品嚐，一邊與台灣進行意見交流。

除了討論經貿、外交議題，羅致政也在會中恭喜自民黨再度取得國會多數，再度取得人民的授權，也再度對日本捐贈台灣疫苗一事表達感謝。

王美花昨在立法院備詢時一再強調，政府的態度與萊豬一致：採用國際標準、強調科學依據，也會照顧人民健康。

另外，外交部長吳釗燮昨赴立法院專案報告，對於開放日本福島食品的問題，他強調，能進來台灣的食物一定沒有受到污染，台灣一直在和日本接觸，但還沒正式在談，也沒有時間表。

日本 民進黨 釋迦

上一則

又要逕付二讀 綠多數輾壓強推地制修法

下一則

民進黨撤回逕付二讀 地制法修法草案付委

延伸閱讀

日本再買1800萬劑莫德納 加速推動打第3針

日本再買1800萬劑莫德納 加速推動打第3針
日台共榮首長聯盟成立 將促日政府制「台灣關係法」

日台共榮首長聯盟成立 將促日政府制「台灣關係法」
黑白集／吃完萊豬 蔡政府追加吃核食

黑白集／吃完萊豬 蔡政府追加吃核食
日相岸田推動修憲 稱「緊急事態條款」應盡快實現

日相岸田推動修憲 稱「緊急事態條款」應盡快實現

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天