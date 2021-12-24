民進黨強推竹竹併 朱立倫：2026竹竹苗科技都才是正軌

國民黨祕書長黃健庭。(本報資料照片)

強推新竹縣市明年合併升格，民進黨 團上午再將地制法修正草案逕付二讀，要加快修法程序。國民黨 祕書長黃健庭表示，民進黨若仍一意孤行，堅持擺出「只要我想要，有什麼不可以」蠻橫態勢，國民黨也做好應戰準備。

國民黨主席朱立倫上午受訪表示，行政區域重畫必須搭配生活圈規畫，下周一將邀請包括新竹縣市、苗栗縣等地方首長、議長與立委一起開記者會表達訴求。朱認為，推動「2026竹竹苗科技都」才是正軌、正途。

朱立倫說，今天竹科包含新竹縣市與苗栗縣的竹南跟銅鑼科學園區，討論大新竹行政區域重畫怎麼可以把苗栗丟下不管？立法院應定下心來思考整個台灣區 域、國土重畫，絕不能因人設事；而財畫法如果沒過，所有的升格都是假的。

黃健庭表示，苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮等人均認為，民進黨強推地制法讓竹竹合併升格是因人設事、選舉考量，沒有尊重地方議會，也未徵詢真正民意，無法接受。

黃健庭說，對照過去高雄、台南、台中等縣市合併，或是台北縣、桃園的獨立升格，都經過起碼4、5年協商、籌備過程，這次竹竹併急就章要趕在明年選舉前強行通過，竹竹苗縣市長與議長都覺得是兒戲。

黃健庭指出，國土規畫不會只有新竹縣市的問題，還牽涉到整體更宏觀、前瞻考量，應成立「竹竹苗科技都」籌備委員會，2026年再正式施行，這才是更完備、更周延的做法。

黃健庭也透露，黨中央與立院黨團針對竹竹併一事持續研商，之後會發聲讓社會各界一起評論，民進黨若仍一意孤行，國民黨也做好應戰準備。