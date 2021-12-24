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陳時中「封麥後」元旦領唱國歌 在野批洗白

台灣新聞組／台北24日電
衛福部長陳時中。（記者杜建重／攝影）
衛福部長陳時中。（記者杜建重／攝影）

總統府昨天表示，明年元旦總統府升旗大典，將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領60位防疫有功醫護人員領唱國歌。不過陳時中日前因去年聚餐「脫罩唱歌」影片外流，遭質疑未遵守防疫規定，宣布「暫時封麥」；國民黨、民眾黨立委痛批，蔡政府幫陳時中脫罩唱歌爭議洗白，並為徵召其參選直轄市長選舉鋪路。

本報系聯合報報導，總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，明年元旦總統府升旗典禮主題「堅韌台灣 立足世界World as One」，是過去一整年台灣在面臨全球疫情衝擊下，到現在依然屹立不搖的重要紀錄。元旦升旗典禮將由陳時中領唱國歌。陳時中昨說，「唱歌沒在準備，國歌是每個人都會唱」。

至於蔡英文總統是否會於元旦當天發表談話，谷辣斯．尤達卡表示，相關規畫都在討論當中，為感念醫護人員的辛勞，明年元旦將由五大醫事團體主辦升旗典禮。

衛福部長陳時中將於元旦升旗典禮領唱國歌，在野黨立委痛批是幫他洗白脫罩唱歌爭議，也...
衛福部長陳時中將於元旦升旗典禮領唱國歌，在野黨立委痛批是幫他洗白脫罩唱歌爭議，也為參選鋪路。（網路圖片）

藍質疑為直轄市長選舉鋪路

台北中國時報報導，陳時中日前才被爆出，在防疫期間，與大陸福建平潭招商局副局長陳曉蓁等人喝酒、熱唱影片，陳時中因此宣布要「封麥一陣子」。國民黨立委賴士葆認為，由陳時中率隊唱國歌，就是因為蔡英文的布局，選舉將至增加曝光率，藉由防疫的戰績拉攏中間的選票，也可看出蔡英文要陳時中出戰2022，一切都為了選舉。

民眾黨團總召邱臣遠也質疑，元旦是重要場合，過去沒有衛福部部長領唱國歌的前例，明年就是縣市首長選舉，陳時中被點名是參選台北市長的熱門人選，這樣的安排相對政治意味濃厚，藉此增加陳時中曝光度，並為先前脫口罩唱歌爭議洗白，有在為明年選舉鋪路的味道。

除了國歌之外，總統府前凱達格蘭大道上，也將舉辦「向醫護致敬演唱會」，邀請拍謝少年、具有醫師身分的樂團「重症搖滾」演出，主辦單位將動員百名醫事人員，率領正副總統與民眾一同合唱經典曲目「幸福台灣子」、「明天會更好」等，向全台醫護致敬。

醫師公會全國聯合會副祕書長羅浚晅表示，選擇這些曲目，一方面凸顯此時此刻能平安身在台灣，這是件多麼幸福的事，也期待2022年全球疫情趨緩，讓明天會更好。

陳時中 防疫 疫情

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