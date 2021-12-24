「議顏堂」比「宏荒」 NCC主委裝視障？

NCC主委陳耀祥備詢。（本報資料照片）

台中第二選區立委補選開打以來，國民黨候選人顏寬恒每天遭到綠媒電視台鋪天蓋地圍攻，假訊息夾雜，對選舉的公平性造成極大影響。這種「議顏堂」現象雖經民眾不斷檢舉，國家通訊傳播委員會（NCC）卻漠然以對，不積極處理。NCC主委陳耀祥在立法院答詢時，竟拿王力宏 夫妻離婚互控事件也被廣為報導為例，稱政府不會對媒體的新聞選材下指導棋，這須靠媒體的「自律機制」。陳耀祥難道忘了，他去年用什麼藉口關掉中天電視？

陳耀祥把「議顏堂」現象和「宏荒」事件拿來相提並論，根本是竹篙湊菜刀，完全風馬牛不相及。身為NCC主委卻如此胡亂比擬，若非裝傻，就是腦筋糊塗，擔當不起這個職位。說穿了，無論王力宏事件再怎麼花邊無限、滋味萬般，終究只是一個藝人的私德問題。但「中二」補選是國家的公共事務，是政府必須中立辦理的政治活動，NCC有責任監督媒體報導的衡平及真實性。這點「公」與「私」的分際，陳耀祥都無法區別嗎？

回顧去年底，陳耀祥與其領導的NCC委員決定不發照給中天，一方面是以中天企業主蔡衍明介入新聞製作為由，指責該台「內控失靈」；另一背景則以中天在選舉期間過度報導韓國瑜，屢遭申訴而未改善，認為是「自律失靈」。嚴格而論，這兩件事中天確有改善空間，但NCC卻據以驟然將它關台，為蔡政府留下了「箝制言論」的罵名。反過來看，如果這兩項標準應該確實謹守，這次綠媒的「議顏堂」事件已超乎中天關台的標準，NCC收到45件民眾檢舉案，為何均未見妥善處理？

進一步看，所謂的「議顏堂」現象，除親綠媒體刻意利用政論節目醜化顏寬恒、拉抬民進黨 候選人林靜儀，企圖影響中二選區選情；更嚴重的是，暴露了蔡政府執政下媒體言論一元化的徹底程度。每天晚上民眾打開電視新聞頻道，從49台到54台幾乎清一色是親綠的聲音；其中，僅一年前被關台的中天52台迄今維持「黑頻」。這種言論高度「集中化」、「一元化」的情況，怎不令人擔心？

說來諷刺，民進黨在野時不斷呼籲與追求「黨政軍退出媒體」、「黨政軍退出校園」，認為這是民主政治的基本條件。但到頭來，當執政權握在手裡，它自己卻用更惡劣的手段去影響與干涉媒體，並大剌剌將綠手伸進校園。在成群的親綠媒體中，有電視台負責人是堂堂民進黨派系掌門人，還掌握成串的中央到地方民代；有的電視台股 東及董事會都是綠營大老。也難怪，陳耀祥面對這些黨政來歷很硬的綠色媒體，只能低聲下氣消極處理，他敢像對待中天那樣雷厲風行嗎？

尤其可議的是，「議顏堂」案件不僅事關政論節目的政治立場，更摻雜了鋪天蓋地的假訊息，及地方人士口傳之「奇聞軼事」。其中，有些故事到了極其荒唐的地步，卻被視為上好題材拿來炒作。若顏家真涉及那些事件，政府早該法辦拘提，怎能任其當成「談資」來用？

「議顏堂」一案，不僅顯示顏寬恒在此次補選中受到的不公對待，也反射了當今政府「一言堂」的集權已無所不在，毫不在乎輿論公評。早年，政府主要是控制公營媒體為其發言喉舌；如今，卻連多數民營媒體也遭到收編，或為了政治利益而自願輸誠投靠。在台灣民主化30多年之後，這種言論控制的倒退現象，實可謂民主之恥；而陳耀祥正是為虎作倀的一大幫凶。