我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

「議顏堂」比「宏荒」 NCC主委裝視障？

聯合報社論
NCC主委陳耀祥備詢。（本報資料照片）
NCC主委陳耀祥備詢。（本報資料照片）

台中第二選區立委補選開打以來，國民黨候選人顏寬恒每天遭到綠媒電視台鋪天蓋地圍攻，假訊息夾雜，對選舉的公平性造成極大影響。這種「議顏堂」現象雖經民眾不斷檢舉，國家通訊傳播委員會（NCC）卻漠然以對，不積極處理。NCC主委陳耀祥在立法院答詢時，竟拿王力宏夫妻離婚互控事件也被廣為報導為例，稱政府不會對媒體的新聞選材下指導棋，這須靠媒體的「自律機制」。陳耀祥難道忘了，他去年用什麼藉口關掉中天電視？

陳耀祥把「議顏堂」現象和「宏荒」事件拿來相提並論，根本是竹篙湊菜刀，完全風馬牛不相及。身為NCC主委卻如此胡亂比擬，若非裝傻，就是腦筋糊塗，擔當不起這個職位。說穿了，無論王力宏事件再怎麼花邊無限、滋味萬般，終究只是一個藝人的私德問題。但「中二」補選是國家的公共事務，是政府必須中立辦理的政治活動，NCC有責任監督媒體報導的衡平及真實性。這點「公」與「私」的分際，陳耀祥都無法區別嗎？

回顧去年底，陳耀祥與其領導的NCC委員決定不發照給中天，一方面是以中天企業主蔡衍明介入新聞製作為由，指責該台「內控失靈」；另一背景則以中天在選舉期間過度報導韓國瑜，屢遭申訴而未改善，認為是「自律失靈」。嚴格而論，這兩件事中天確有改善空間，但NCC卻據以驟然將它關台，為蔡政府留下了「箝制言論」的罵名。反過來看，如果這兩項標準應該確實謹守，這次綠媒的「議顏堂」事件已超乎中天關台的標準，NCC收到45件民眾檢舉案，為何均未見妥善處理？

進一步看，所謂的「議顏堂」現象，除親綠媒體刻意利用政論節目醜化顏寬恒、拉抬民進黨候選人林靜儀，企圖影響中二選區選情；更嚴重的是，暴露了蔡政府執政下媒體言論一元化的徹底程度。每天晚上民眾打開電視新聞頻道，從49台到54台幾乎清一色是親綠的聲音；其中，僅一年前被關台的中天52台迄今維持「黑頻」。這種言論高度「集中化」、「一元化」的情況，怎不令人擔心？

說來諷刺，民進黨在野時不斷呼籲與追求「黨政軍退出媒體」、「黨政軍退出校園」，認為這是民主政治的基本條件。但到頭來，當執政權握在手裡，它自己卻用更惡劣的手段去影響與干涉媒體，並大剌剌將綠手伸進校園。在成群的親綠媒體中，有電視台負責人是堂堂民進黨派系掌門人，還掌握成串的中央到地方民代；有的電視台股東及董事會都是綠營大老。也難怪，陳耀祥面對這些黨政來歷很硬的綠色媒體，只能低聲下氣消極處理，他敢像對待中天那樣雷厲風行嗎？

尤其可議的是，「議顏堂」案件不僅事關政論節目的政治立場，更摻雜了鋪天蓋地的假訊息，及地方人士口傳之「奇聞軼事」。其中，有些故事到了極其荒唐的地步，卻被視為上好題材拿來炒作。若顏家真涉及那些事件，政府早該法辦拘提，怎能任其當成「談資」來用？

「議顏堂」一案，不僅顯示顏寬恒在此次補選中受到的不公對待，也反射了當今政府「一言堂」的集權已無所不在，毫不在乎輿論公評。早年，政府主要是控制公營媒體為其發言喉舌；如今，卻連多數民營媒體也遭到收編，或為了政治利益而自願輸誠投靠。在台灣民主化30多年之後，這種言論控制的倒退現象，實可謂民主之恥；而陳耀祥正是為虎作倀的一大幫凶。

民進黨 王力宏 台股

上一則

爆曖昧人妻 新北地院行政庭長請辭

下一則

迫不及待竹竹併 林濁水：窮縣就認命吧

延伸閱讀

未爆彈？狗仔：牽線王力宏買春 老鴇應握有「花名冊」

未爆彈？狗仔：牽線王力宏買春 老鴇應握有「花名冊」

王力宏婚變 陶喆近況也成話題「消瘦V臉照」認不出來

王力宏婚變 陶喆近況也成話題「消瘦V臉照」認不出來
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
王力宏同性戀傳聞 資深媒體人爆真相：被唱片公司騙了

王力宏同性戀傳聞 資深媒體人爆真相：被唱片公司騙了

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天