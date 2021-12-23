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頭一遭總預算逕付二讀 呂秀蓮：獨裁者都是人民寵出來

記者劉懿萱／新北23日電
呂秀蓮認為，所有獨裁者都是人民寵出來的，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任。(記者劉懿萱／攝影)
呂秀蓮認為，所有獨裁者都是人民寵出來的，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任。(記者劉懿萱／攝影)

立法院民進黨團昨日將總預算案從委員會抽出逕付二讀，引發在野黨強烈不滿。前副總統呂秀蓮今日出席活動，會後受訪直言看到報紙「嚇一跳」。呂認為，民進黨起碼還是要善盡程序正義，同時喊話國民黨要振作，不要因為公投就洩氣。最後，呂說「所有獨裁者都是人民寵出來的」，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任。

呂秀蓮今日出席「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」首場特展，展出與呂秀蓮相關的近代台灣重大歷史事件的相關照片與文物。針對民進黨立院黨團昨日挾人數優勢，在立法院會以突襲表決方式，通過將明年度中央政府總預算案，公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀。呂秀蓮在會後受訪時，直言自己打開報紙嚇了一跳。

呂秀蓮說，自己也當過立法委員，知道過去國民黨那種一黨獨大，很難令人忍受，沒有想到換了一個黨，還是回到一黨獨大，很痛心。呂說，民進黨解釋是因為國民黨拒審所以不得已，但起碼還是要善盡程序正義，立法院是代表全民，審議預算是很重要的。

呂秀蓮也不忘跟國民黨喊話，其實公投選舉，對國民黨來說不輸也不贏，不要那麼洩氣，現在回歸到職責，該監督就要監督。最後，呂點名人民說，「所有獨裁者都是人民寵出來的，如果哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任」，提醒選民大家共同有責任。

呂秀蓮 國民黨 預算

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