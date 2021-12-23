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立院黨政協商 在野籲退回委員會

台灣新聞組╱台北23日電
明年度中央政府總預算案逕付二讀，國民黨立委江啟臣（前排中）等人在立院外交及國防委員會舉牌抗議，強調「嚴審預算、天經地義」等訴求，陳以信（後排站者）甚至怒撕議程資料。(記者曾原信／攝影)
明年度中央政府總預算案逕付二讀，國民黨立委江啟臣（前排中）等人在立院外交及國防委員會舉牌抗議，強調「嚴審預算、天經地義」等訴求，陳以信（後排站者）甚至怒撕議程資料。(記者曾原信／攝影)

民進黨立院黨團將明年度中央政府總預算案公務部分逕付二讀，引發重大爭議，立法院長游錫堃今天將召集朝野黨團協商。相關人士指出，若能達成共識，將總預算回歸委員會並在年底完成初審是最圓滿結果，如此即可化解僵局，回歸立院總預算審查正軌；但若無互信，進入院會展開表決大戰，朝野衝突一觸即發。

游錫堃昨天表示，預算審查「依法如期」完成，是立法院的神聖職責；他並呼籲朝野立委能全力以赴，設法趕在12月31日之前完成審查。

對於這項爭議，在野黨團昨天齊批民進黨團不當開惡例，也要求游錫堃應讓總預算退回委員會。

國民黨團總召費鴻泰痛批，蔡英文總統從此叫「民主獨夫」，從沒看過有總統、執政黨立院黨團總召敢如此踐踏民主、剝奪人民賦予立委的預算審查權，「民進黨再怎麼野蠻，也不能閹割立法院預算審查權」。

費鴻泰呼籲，將已逕付二讀的中央政府總預算案退回委員會審查，國民黨籍委員會召委下周也會繼續排審預算。時代力量黨團則要求，預算延宕應延會處理，民進黨勿開總預算案逕付二讀的憲政惡例。

民進黨團總召柯建銘昨表示，國民黨團拒審總預算、民進黨團不能坐以待斃，待游錫堃朝野協商時再來談。

民進黨團幹部表示，現階段不一定全然無法轉圜，若國民黨堅持在委員會審查，今天朝野協商時，可以提出放棄冷凍期一個月，讓總預算回到各個委員會繼續審查。

預算 民進黨 國民黨

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