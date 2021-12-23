藍駁政院：預算審議未完 政府也不會空轉

民進黨立院黨團突襲將中央政府總預算從各委員會抽出逕付二讀，民眾黨立院黨團譴責民進黨「立院一言堂」。(記者杜建重／攝影)

明年度中央政府總預算 案從立院各委員會抽出逕付二讀，引發爭議。行政院長蘇貞昌昨表示，政府非常不容易籌措資金，在新的一年有很多新預算要執行，例如要給全國軍公教人員加薪4%，卻因國民黨 不理性、不盡責、不審查預算，以致全國軍公教人員再過幾天就能加薪，沒辦法做。

針對國民黨團痛批獨裁，民進黨 團昨指出，國民黨11月底停審總預算，就知道會逕付二讀，自己都知道的事情，幹嘛指責對方獨裁？

國民黨團書記長陳玉珍反擊，在野黨為凸顯主張，罷審預算原就是議事攻防手段之一，民進黨身為立院多數才違反民主精神。

對於立法院長游錫堃在臉書有關總預算案進度已延宕，國民黨立委賴士葆批評，游自我閹割，已違反國會自主精神。陳玉珍也還原，11月29日國民黨團認為行政院違反行政中立，宣傳反對四項公投，才在黨團幹部會議同意下宣布拒審明年度中央政府總預算案，直到行政院長蘇貞昌道歉，但當時已有說會以國家整體發展為考量。公投結束後，立法院由國民黨籍召委主持的相關委員會，日前也已經開始排審各部會明年度預算案。

黨團人士提到，民進黨前立委林忠正1996年推動預算法修法時，已明定若總預算審議未能依期限完成，由立院議定補救辦法通知行政院，不致造成行政院指控的空轉情形，當時連署人還有現任行政院長蘇貞昌與民進黨團總召柯建銘。