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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

新聞評論／2兆總預算不容檢視 民主黑暗何止一天

聯合報社論

人民不用公投來展現意志，執政者就用傲慢來顯示威風。史上第一次，民進黨立院黨團以突襲方式通過明年度中央政府總預算「逕付二讀」；實質上，即不接受任何立委審查預算。對此，國民黨譴責是「史上最黑暗的一天」，時力立委邱顯智也痛批民進黨「為所欲為」。這種利用國會多數霸凌少數的行徑，就是在強暴民主；民進黨卻狡辯是在「自力救濟」，真敢講！

「預算審查」是立委的重要憲政職責之一，目的是在防止政府部門巧立名目浮編預算，拿人民的錢慷自己的慨，或濫用公帑圖利他人。未料，在台灣民主化30多年後，當年汲汲追求民主制衡的民進黨竟能一夕倒退數十年，拒絕接受立院委員會審查預算；沒有一讀，便逕付二讀，如此野蠻地踰越憲政，難道數十年的台灣民主歷程都白走了嗎？

這次總預算審查，最受爭議的項目有三：第一，暗藏在各部會預算中的宣傳費用高達20億元台幣，政府將公帑私用於為黨辯護，以人民的錢洗人民的腦；第二，隱匿在各單位附屬「小金庫」中的行銷業務費用，據在野黨統計，加總超過500億元；第三，明年的國防軍費及武器採購，連同特別預算高達4600億元，如此龐大的支出，卻企圖以「包裹」的方式掩護過關。

正因為2兆台幣總預算中充滿浮編玄機及公費通黨費的疑慮，所以各在野黨磨刀霍霍，必欲詳加審查，國民黨甚至以蔡政府辦理公投「不中立」為由拒審。未料，民進黨隨即以此為藉口通過「逕付二讀」，還宣稱自己是迫不得已。事實上，對於國民黨拒審預算，我們並不苟同；但國民黨此舉旨在要求行政院長蘇貞昌回應及道歉，這也是一個少數黨的最後手段，而以民進黨在國會之絕對優勢，卻用更極端的「逕付二讀」來反制，不嫌野蠻嗎？

試想，以近年朝野國會席次之懸殊，就算在野黨善盡把關責任，能刪除的浮編預算金額也不過是些枝微末節的項目。民進黨祭出「逕付二讀」的大刀，雖然砍掉在野黨的審查權力，也形同砍除自己追求過的民主光環，毀掉蔡政府所剩無幾的民主門面，兩相衡秤，這划得來嗎？

蔡政府不讓國會審查預算，折射的另一現象，是台灣政治文化在蔡英文主政期間的下滑倒退。這可以從幾個層面觀察：第一，重「術」而輕忽「質」的心態：治國不力，便用「大內宣」來粉飾；預算見不得光，便用拒審手段遮掩。第二，政務官的人品才德劣化：蘇院長的粗魯無文、陳吉仲的不知所云、陳時中的強詞奪理，都令人難耐；而游錫堃忝為國會議長，實際發號施令的卻是黨團總召柯建銘，都是顯例。第三，政治對立的愈發激化：陳水扁主政時期，偶爾還談論族群融合、藍綠和解議題；這些，到了蔡英文時期皆成絕響，黨政不分變成理所當然。

當在野黨立委為民進黨將總預算逕付二讀而高嘆「這是最黑暗的一天」時，其實，台灣民主陷入的黑暗何止一天。近兩年，人們受到政府大內宣的轟炸，看盡官員無理還硬拗的嘴臉，目擊政策錯誤卻得不到合理回應的失望；這樣的日子，都是民主的黑暗日。政務委員唐鳳在美國「民主峰會」上的發言被「拉黑」，也許不是偶然，而是蔡政府虛有其表的民主底下的真相。

近幾日，美國總統拜登最傷腦筋的問題，是他同黨西維吉尼亞州參議員曼欽不支持其「重建美好未來」法案，將使這項1.75兆美元的預算無法過關。蔡總統要不要派柯建銘去幫拜登獻計？

預算 民進黨 國民黨

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