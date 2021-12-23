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大刀砍中天卻放任「議顏堂」 NCC挨批

記者馬瑞璿／台北22日電
NCC主委陳耀祥22日在立法院遭質疑，NCC的大刀過去高高舉起砍中天，現在卻對「議顏堂」視若無睹。（記者曾原信／攝影）
NCC主委陳耀祥22日在立法院遭質疑，NCC的大刀過去高高舉起砍中天，現在卻對「議顏堂」視若無睹。（記者曾原信／攝影）

「議顏堂」一案延燒近兩周，昨成為立法院交通委員會關注焦點，藍營立法委員接連對國家通訊傳播委員會（NCC）監理機制提出質疑，指NCC大刀重砍中天，現在卻對議顏堂案視若無睹；NCC主委陳耀祥表示，接到45件民眾檢舉案件，上周已發函民視、三立等電視台要求啟動自律，也進入處理程序，但難在補選前完成。

台中市第二選區立委補選即將在明年1月9日舉行，國民黨候選人顏寬恒多次提到，許多電視新聞台節目永遠在議論顏家，儼然成為「議顏堂」，且多有不實指控。

陳耀祥指出，新聞議題就像海浪一樣，原則上NCC不會對新聞內容、政論節目下指導棋；但已經發函給電視台要求他們召開自律委員會，啟動自律機制後，也要對外公告說明。

立委洪孟楷質疑，NCC同樣是要求電視台自律，對「議顏堂」的監理高度、強度，似乎都與當年中天關台不同。

陳耀祥強調，處理程序仍需時間，根據NCC過去對民眾申訴廣播電視節目內容不實的標準作業程序，是請業者陳述意見後，提送外部學者專家組成的廣播電視節目內容諮詢會議去審議，最後由NCC委員會做最後決議。

立委傅崐萁表示，「難道你要掩護到1月9日之後嗎？」他說，我們國家沒有其他的事嗎？現在缺電、美中經濟貿易大戰，這麼多台商回流，國家能源電力怎麼發展、怎麼淨零碳排，這些過程都不重要嗎？一席立委補選竟然可以在電視上吵了兩個月。

洪孟楷指出，當年提出黨政軍退出媒體條款後，國民黨就退出，沒想到過去這段時間，政府不是直接把手伸入，就是用標案買廣告或者節目，「拿人民納稅錢來洗人民的腦」。

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